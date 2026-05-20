L’autre héros des Knicks que personne n’avait vu venir

Tout le monde retiendra d’abord la performance de Jalen Brunson au moment d’expliquer le comeback historique des New York Knicks, menés de 22 points à moins de 8 minutes du buzzer avant de finalement l’emporter en prolongation contre les Cleveland Cavaliers (115-104) en ouverture des finales de Conférence Est la nuit dernière. Et c’est logique. Le meneur All-Star s’est encore une fois sublimé au moment où son équipe avait le plus besoin de loin et ses paniers ont fini par enterrer petit à petit James Harden et le club de l’Ohio. Mais il existe un autre héros dans cette histoire. Un facteur X que le Madison Square Garden, ses supporters et ses nombreuses personnalités publiques ne vont pas oublier. Peut-être, sans doute même, que sans Landry Shamet, les Knicks n’auraient pas célébré de victoire mardi.

John Starks, Spike Lee et Ben Stiller ont tous tenu à saluer le joueur de 29 ans après sa prestation décisive dans le Game 1. « C’est dingue quand j’y repense », admet l’intéressé, pas forcément habitué à être mis en avant ou félicité par un tel panel. Mais c’est mérité. Parce que, quelque part, tout est parti de lui. Pas juste au sens figuré puisque le 18-1 déterminant passé par New York en l’espace de quelques minutes démarre justement avec l’un de ses paniers extérieurs.

Comment Jalen Brunson a sauvé les Knicks

Il n’avait pourtant eu droit qu’à un très court passage sur le parquet en première mi-temps (3 minutes) avant de chauffer le banc durant l’intégralité du troisième quart-temps, moment où les Cavaliers ont commencé à creuser l’écart. Mais avec un Josh Hart ignoré par la défense adverse et en difficulté devant Donovan Mitchell, Mike Brown s’est senti obligé de faire un dernier ajustement. Il a donc lancé son vétéran en mission sur le scoreur de Cleveland.

« L’une des richesses de notre équipe, c’est que l’on peut compter sur de nombreux très bons défenseurs. Je n’avais pas vraiment joué pendant les trois premiers quart-temps et je suis arrivé avec des jambes fraîches. J’ai juste d’être physique, de tirer un avantage du fait que j’avais peu joué et de lui rendre la vie difficile », soulignait Shamet après la rencontre.

Tout de suite dedans en termes d’intensité, alors que ce n’est pas toujours simple de débarquer comme ça, à froid, sur le terrain, il a réussi à couper Mitchell du ballon. Ce dernier venait pourtant de planter 26 points en moins de 30 minutes. Il n’en a mis que 3 dans le quatrième quart et zéro en prolongation en faisant 1 sur 6 aux tirs sur l’ensemble de ce money time à rallonge.

En plus de peser en défense, Landry Shamet s’est aussi montré précieux en attaque en inscrivant trois tirs lointains à des moments clés. Le premier pour lancer le 18-1 donc, le second pour égaliser à 99 partout à 45 secondes du buzzer et le troisième pour donner 9 points d’avance aux Knicks et ainsi sceller la victoire de son équipe en prolongation. Pas mal pour un joueur qui est sorti de la rotation lors du premier tour contre les Atlanta Hawks avant d’y revenir en profitant de la blessure d’OG Anunoby.

« Il a été crucial. C’est un vrai pro, et ça depuis ses débuts en NBA. Il est prêt à accepter n’importe quelle tâche qui lui ait confiée. On a une confiance absolue en lui », notait Jalen Brunson à propos de son coéquipier.

Son rôle est parfois anecdotique. Comme sa première période (un tir tenté). Mais dans l’ensemble, Landry Shamet joue un peu plus sous Brown que sous Tom Thibodeau (de 15 à 23 minutes en saison régulière et de 7 à 11 en playoffs). Avec son apport sur ce match, un impact illustré par son différentiel de +25, il devrait avoir d’autres opportunités de briller et d’aider New York à retrouver les finales NBA pour la première fois depuis 1999.