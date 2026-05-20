Comment Jalen Brunson a sauvé les Knicks

Jalen Brunson était attendu par le Madison Square Garden dans ce game 1 de la finale de la Conférence Est contre Cleveland. Le match ne s'est pas passé comme prévu, puisque les New York Knicks ont été largement menés jusqu'à la moitié du 4e quart-temps. C'est le moment choisi par capitaine Brunson lui-même pour sonner la révolte.

Le meneur de 29 ans a pris ses responsabilités en alignant 38 points, 6 passes, 4 rebonds et 3 interceptions, dont 17 points dans le dernier quart et l'OT. Entre lay-up, floater, pull-up, un trois points clutch pour revenir à 5 points après un run des Knicks de 18-1 et surtout une utilisation de la planche à de multiples reprises, un art un peu perdu dans la ligue, Jalen Brunson a su montrer la voie à ses coéquipiers pour réaliser le plus grand comeback à ce stade des playoffs NBA depuis 1970.

JALEN BRUNSON IS CLUTCH. 18-1 RUN FOR THE KNICKS 🔥 pic.twitter.com/NASzU8hPX0 — ESPN (@espn) May 20, 2026

Capitaine Clutch

Brunson a impacté la fin de match en ayant eu la main sur 23 des 32 derniers points de son équipe, exploitant allègrement les difficultés de James Harden à le contenir en isolation. Le meneur All-Star a confirmé qu'il était un joueur définitivement clutch, puisqu'il a réussi plus de shoots dans le 4ᵉ et l'OT (8) que lors des trois premiers quart-temps du match (7). L'ancien champion universitaire avec Villanova a été présent au moment où sa franchise avait le plus besoin de lui, ce qui est devenu un comportement récurrent depuis son arrivée en provenance de Dallas.

New York miraculé, Jalen Brunson renversant

Jouer avec un leader comme Jalen Brunson est forcément un luxe que reconnaît volontiers OG Anunoby : "C'est un joueur incroyable. Je suis heureux qu'il soit dans notre équipe, je pense que nous sommes tous heureux qu'il soit dans notre équipe."

Avec sa performance, Jalen Brunson est devenu cette nuit le deuxième meneur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 2 000 points en carrière en playoffs, derrière un certain Stephen Curry. Si de belles années lui sont encore promises, Jalen Brunson tentera de nouveau d’emmener les New York Knicks vers la victoire lors du Game 2, dans la nuit de jeudi à vendredi.