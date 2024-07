Laurent Sciarra inquiet pour les Bleus : « Pas d’amélioration depuis 2 ou 3 ans »

Laurent Sciarra n'a pas sa langue dans sa poche et n'a pas hésité à confier son inquiétude quant à la situation de l'équipe de France avant le début des Jeux Olympiques. L'ancien meneur des Bleus était sur les ondes de RMC après la défaite face à l'Australie, la quatrième consécutive dans cette préparatoin.

"Je ne vois pas trop d'amélioration depuis 2 ou 3 ans. Pourtant on a un sélectionneur qui n'a rien fait de l'année, enfin qui n'avait pas de club cette année à la différence des autres fois. Donc il a eu le temps de voir les gars et, j'imagine, de voir ce qui se fait ailleurs. [...]

Une sélection a été faite. Il n'y a pas de meneur de jeu. En tout cas pour jouer à ce niveau-là, au très haut niveau. On n'a pas de meneur de jeu. On a une équipe super athlétique, mais on ne fait pas de contre-attaques. Heureusement que dans ce qu'il est en train de se passer, on a Victor Wembanyama. Tu prends Fournier, tu prends De Colo, ils n'ont pas de systèmes pour eux. [...]

Ce n'est pas alarmant parce que tant qu'il n'y a pas l'odeur de la compétition, les matches amicaux restent des matches amicaux. Mais tu peux avoir un semblant de quelque chose, une base sur laquelle t'appuyer. On nous a dit qu'on voulait une équipe défensive, on a pris 27 points dans le premier quart-temps contre l'Australie, qui est une équipe dont je ne pense pas qu'elle sera dans le top 4 ou le top 5, même si elle a plus de rythme que nous. Et en même temps ce n'est pas dur parce qu'on n'en a pas ou peu.

Tu ne sais pas sur quoi t'appuyer. Quand on commence le match, on ne sait pas avec quel joueur extérieur on va être bons. Cela fait deux, trois ans que l'on balbutie, qu'il n'y a pas d'amélioration. Je vais parler de mon poste de jeu, qui a été ma vie pendant 20 ans. Des Thomas Heurtel, tu n'en as pas tout le temps. On a voulu en faire une affaire politique et on se tire une balle dans le pied. Ntilikina n'a pas joué de l'année ou peu. Strazel est très bon à Monaco dans un rôle de relais, mais ce n'est pas à lui que l'on va demander des responsabilités. Lui va t'amener quelque chose en sortie de banc, comme Albicy.

Vincent fait le choix d'emmener les historiques jusqu'au bout. C'est difficile de dire à Batum, Fournier et De Colo de rester à quai. Ce que j'ai peur c'est qu'on refasse les JO 2016 à Rio en allant au bout de la génération Boris, Tony, Flo, etc... On avait été sortis en quarts de finale, merci au revoir".

L'équipe de France débutera son tournoi olympique samedi face au Brésil, l'un de ses adversaires dans le groupe B.