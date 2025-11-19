Lauri Markkanen : un trade s’annonce très compliqué

Lauri Markkanen reste intouchable : le Jazz bloque toutes les demandes de trade, rendant tout transfert quasiment impossible.

Alors que les rumeurs entourant Lauri Markkanen n’ont jamais vraiment cessé depuis l’été, un élément semble désormais de plus en plus clair : toute équipe espérant ouvrir des discussions avec le Utah Jazz se heurte à un mur. Et la possibilité d’un trade apparaît aujourd’hui très complexe.

Utah ferme la porte à toutes les discussions

Selon Matt Moore de FanSided, il ne s’agit même plus de réticence ou de négociation difficile. Le Jazz ne laisse simplement aucune ouverture.

« Utah continue de bloquer toutes les discussions concernant Lauri Markkanen », écrit-il. « S’ils le transfèrent, ce sera soudain. »

Une stratégie qui tranche avec l’idée d’un deal imminent ou d’un processus de reconstruction accéléré. Au contraire, le Jazz semble déterminé à protéger son All-Star, au moins pour l’instant.

Un joueur au niveau All-NBA et sous contrat long terme

La décision du Jazz est compréhensible, tant Markkanen réalise une saison de très haute volée : 30,6 points, 6,1 rebonds et 2,1 passes de moyenne.

Le Finlandais est également dans la première année de son contrat de quatre ans à 195 millions de dollars, dont 46,4 millions sur l’exercice en cours. Une structure salariale qui complique mécaniquement toute tentative d’acquisition.

Interrogé avant la saison, Lauri Markkanen lui-même ne se faisait aucune illusion sur le statut de n’importe quel joueur en NBA :

« Les rumeurs ont déjà commencé, mais je n’y prête pas attention. Pratiquement n’importe qui peut être transféré dans cette ligue. »

Les Lakers toujours intéressés… mais face à un casse-tête

Durant l’été, Markkanen a été régulièrement associé aux Los Angeles Lakers. Et certains analystes estiment que la franchise doit continuer à tenter sa chance.

Mais la réalité financière rend l’opération presque impossible. Pour absorber le contrat du joueur, il faudrait probablement l’intervention d’une troisième équipe pour équilibrer les masses salariales, un joueur du calibre d’Austin Reaves et plusieurs choix de draft au premier tour.

Un prix très élevé… pour un joueur que le Jazz ne souhaite même pas mettre sur le marché.

Un feuilleton qui pourrait durer

En clair : Lauri Markkanen reste surveillé, désiré, et souvent mentionné dans les discussions. Mais pour l’instant, Utah ne décroche même pas le téléphone.

Et si un trade devait un jour se produire, selon Matt Moore, il n’y aurait aucune fuite préalable. Le Jazz frapperait vite, sans prévenir personne.