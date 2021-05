Le basket, c’est fou : une fin de match complètement tarée en Turquie

On se tue à vous répéter qu'il n'y a rien de plus renversant et excitant que le basket. Le match du championnat turc entre le Fenerbahçe de Nando De Colo et le club de Darussafaka en est la preuve. La fin de partie a vu les adversaires de l'arrière des Bleus réussir un comeback invraisemblable grâce à un paquet d'erreurs stambouliotes, mais aussi et surtout 8 points en 20 secondes (!) inscrits par Darussafaka.

What the whuuuuutttt???! 8 points en 20 secondes 😱pic.twitter.com/L8goQHj1fh — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) May 14, 2021

Si vous vous inquiétez de la santé mentale de Nando après ça, rassurez-vous. Le Fener est une grande équipe capable de se relever après des choses comme celle-là et l'a emporté par la suite. On imagine quand même que ça a dû gueuler dans les chaumières après ce craquage de fin de partie...

