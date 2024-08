France-Canada, mission impossible pour les Bleus ?

Mardi, à 18 heures, l'équipe de France masculine va tenter de déjouer les pronostics et le pessimisme ambiant face au Canada, en quarts de finale du tournoi olympique. Après deux victoires poussives contre le Brésil et le Japon, puis une lourde défaite face à l'Allemagne, les Bleus n'ont rassuré personne et l'écart de niveau avec les Canadiens semble important, pour ne pas dire impossible à combler. Est-ce que battre cette équipe emmenée par Shai Gilgeous-Alexander est vraiment impossible ? On y a un peu réfléchi.

Evan Fournier et Vincent Collet, friture sur la ligne

Mission impossible, parce que... les Bleus ne vont pas redevenir miraculeusement une équipe consistante. Si on se base sur ce que l'on a vu, notamment face au Japon et à l'Allemagne, la perspective de cette opposition face au deuxième meilleur effectif du tournoi est inquiétante. Sans même parler du Canada, ce que proposent les Français en défense (alors que c'était la base de la stratégie) et même souvent en attaque, avec des possessions très longues et l'impression qu'ils improvisent deux fois sur trois, comment imaginer que cela aille mieux contre une équipe d'un niveau théoriquement encore supérieur à celui de l'Allemagne ?

Mission pas impossible, parce que... historiquement les Bleus réussissent bien face au Canada. Sur les huit oppositions entre les deux pays, la France l'a emporté six fois. Avant la rouste du dernier Mondial, la dernière victoire des Nord-Américains remontaient aux JO 1984. Bon, les temps ont quand même changé depuis et la qualité du basket canadien aussi...

Impossible, parce que... le Canada a l'un des cinq meilleurs joueurs de la saison régulière en NBA sur les deux dernières années en la personne de Shai Gilgeous-Alexander. Et au contraire de certaines stars NBA, "SGA" a montré qu'il pouvait parfaitement s'adapter au jeu FIBA, sans perdre ce qui fait sa force.

Possible, parce que : la brouille Collet-Fournier est surfaite. La séquence était reloue à voir en public, mais si les deux mecs sont intelligents on a aucun doute qu'ils aient géré ça, que les consignes de Collet soient plus claires et/ou mieux écoutées, et qu'Evan avec son orgueil de champion - ou rageux, suivant ce que vous pensez - nous sorte une masterclass.

Impossible, parce que… les Canadiens ont vraiment une profondeur folle. Il y a 10 joueurs NBA sur les 12 membres du roster coaché par Jordi Fernandez. On sait que ça ne fait pas tout, mais quand même… On est loin de l’époque Steve Nash où il “”””suffisait”””” d’un Makan Dioumassi monstrueux : y a deux-trois-dix mecs en plus à stopper là. Et la plupart sont capables de claquer 15 ou 20 points quand ils veulent sur un match de la meilleure ligue du monde…

Pas impossible, parce que… FIBA Murray < NBA Murray

Pas impossible, parce qu'on... peut peut-être s'appuyer sur l'arbitrage maison. C'est pas à ça que ça sert d'organiser les JO ? On plaisante, pas taper, pas cancel s'il vous plaît. Par contre, on espère une ambiance de psychopathe, pas sûr que ça fasse trembler SGA, mais si ça peut mettre le doute chez un ou deux de ses équipiers, ce sera ça de pris.

Pas impossible, parce que… le secteur intérieur Dwight Powell-Kelly Olynik n’est pas si terrifiant sur le papier, en tout cas théoriquement moins que Wembanyama-Gobert, ou même Wembanyama-Yabusele, mais bon, ça, hein…Le FC Sur le Papier, on connaît. La paire Voigtmann-Theis contre l’Allemagne ne payait pas forcément de mine mais elle nous a mis cher.

Impossible, parce que… nos extérieurs ne sont déjà pas très prolifiques sur le tournoi, mais si en plus ils doivent se coltiner la défense de Lu Dort, Dillon Brooks et consorts, ça risque de piquer. D’ailleurs, ces deux-là ont déjà montré qu’ils pouvaient aussi aller chatouiller Victor Wembanyama tellement ils sont solides comme des talonneurs au rugby, mais en faisant plus d’1,90m…

Pas impossible, parce que… Vincent Collet ne va pas avoir d’autres choix, dans un match à élimination, que de réduire sa rotation et de se reposer sur ceux qui répondent présent, et jouent avec l’intensité requise. Parce qu’on est d’accord, hein, il ne va pas encore faire tourner comme un coach de U11 ou un sélectionneur en match amical pour un quart de finale, hein ?

Pas impossible, parce que… Shaï va au match (Shaï Mamou, pas Shai Gilgeous-Alexander hein, lui on sait qu’il sera là malheureusement) et que même s’il est nul à chier en pronostics, il ne se déplace pas pour voir des défaites et attire généralement les perfs historiques. Genre les 34 points, record en carrière, de Mirza Teletovic avec Brooklyn contre Dallas en 2014.

Pas impossible, parce que… Victor Wembanyama va jouer plus proche du cercle, du moins on l’espère. Surtout qu’il avait été en galère au large face à Brooks en amical. Victor en 5 et Guerschon en 4, ça pourrait gêner les Canadiens, légèrement moins bien armés à l’intérieur. Avec quelques passages (mais pas la base de notre roster) avec Victor-Rudy, ça pourrait le faire.