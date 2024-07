Le Canada s’est fait peur, Shai Gilgeous-Alexander clutch

Le Canada a assuré l'essentiel pour son entrée en matière dans le tournoi olympique samedi soir. Les joueurs de Jordi Fernandez ont battu la Grèce (86-79) pour leurs débuts dans le terrible groupe A. Alors qu'ils ont mené pendant l'essentiel de la partie et comptaient encore 12 points d'avance à 5 minutes du terme, les Canadiens ont laissé Giannis Antetokounmpo (34 pts) et les siens créer un vent de panique dans leurs rangs.

Revenus à deux points dans la dernière minute, les Grecs n'ont pas pu stopper Shai Gilgeous-Alexander à 40 secondes de la fin. Auteur de 21 points, l'arrière du Thunder a pris ses responsabilités avec un drive tranchant qui a permis aux siens de tenir bon.

Shai Gilgeous-Alexander scores over Giannis Antetokounmpo!

SGA is the definition of clutch. pic.twitter.com/oUAjhwjVKO

— Global Hoops Daily (@worldhoopsfan) July 27, 2024