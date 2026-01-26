Après la victoire face aux Spurs, le coach des Pelicans a livré une comparaison très flatteuse en rapprochant Herb Jones du légendaire Tim Duncan.

La victoire surprise des New Orleans Pelicans face aux San Antonio Spurs n’a pas seulement marqué les esprits par son résultat. Elle a aussi donné lieu à une comparaison pour le moins flatteuse, formulée par le coach intérimaire de la franchise louisianaise.

Interrogé avant la rencontre sur le retour de Herb Jones, James Borrego a tenu à souligner l’impact global de son ailier, bien au-delà de la feuille de statistiques.

Un impact défensif et un leadership assumé

De retour après une blessure à la cheville, Herb Jones n’a inscrit que neuf points, une contribution offensive modeste. Mais pour Borrego, l’essentiel est ailleurs.

« Il impacte la victoire au plus haut niveau ; il élève les standards de tout le monde, le niveau, l’énergie, la concentration. Il doit s’approprier cette défense et tenir son groupe responsable », a expliqué l’entraîneur, ancien assistant des Spurs.

Une comparaison lourde de sens

C’est en évoquant le leadership de Jones que Borrego a franchi un cap dans son analyse, en le rapprochant d’une figure légendaire de San Antonio, Tim Duncan.

« C’est un leader par l’exemple. Et je pense que le plus grand à l’avoir fait ici, Tim Duncan, était exactement comme ça. Il montrait la voie par son attitude. Avec le temps, il a aussi trouvé sa voix pour diriger. Quand Tim Duncan parlait, tout le monde écoutait. Quand Herb Jones parle, tout le monde écoute », a-t-il conclu.

Un rôle clé malgré des statistiques discrètes

Cette saison, Herb Jones a disputé 25 matches, pour des moyennes de 9,1 points, 3,6 rebonds et 2,4 passes en 28 minutes. Des chiffres modestes, mais qui ne reflètent pas son influence défensive et son poids dans le vestiaire.

Dans une équipe en quête de repères, cette comparaison avec Tim Duncan en dit long sur la place que Jones occupe déjà aux yeux de son entraîneur, et sur le type de leadership que les Pelicans cherchent à construire autour de lui.