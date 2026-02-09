Le fils de Gilbert Arenas est le nouveau Kobe… d’après Metta World Peace

Metta World Peace a un avis assez fou sur Alijah Arenas, le fils de Gilbert. Pour lui, il est le nouveau Kobe Bryant. Rien que ça.

Alijah Arenas, le fils de Gilbert Arenas, semble avoir un avenir chez les pros et pourquoi pas en NBA. Il lui faudra néanmoins surmonter un début de carrière universitaire compliqué. Avant même d’avoir pu porter le maillot des Trojans de l’USC, Arenas a été impliqué dans un violent accident de voiture du côté de Los Angeles il y a un peu moins d’un an. Placé provisoirement dans le coma, le jeune arrière s’en est sorti miraculeusement sans séquelles. Malheureusement, il s’est gravement blessé au genou deux mois plus tard et a dû observer 6 à 8 mois de convalescence.

Apte à jouer depuis janvier, Alijah Arenas a disputé six matches avec l’USC et doit maintenant gérer une pression à laquelle il ne s’attendait sans doute pas. Les éloges viennent de Metta World Peace, qui n’y est pas allé de main morte en parlant du rejeton de l’ancien Agent Zero :

« Ce gamin est le nouveau Kobe. Je ne crois pas qu’il doive changer de numéro pour prendre le 24 et il pourrait simplement être Alijah, mais c’est le nouveau Kobe. Est-ce qu’il peut être MVP après cinq ou six ans ? C’est difficile parce qu’il y aura toujours Wembanyama et quelques autres gars, mais entre sa cinquième et sa septième saison, il peut », a-t-il lancé dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

Alijah Arenas est annoncé comme lottery pick dans certaines mock drafts, mais la prédiction de Metta World Peace semble quand même un peu audacieuse. Il monte doucement en régime, avec deux derniers matches encourageants contre Indiana (29 points) et Penn State (24 points), mais il reste encore du temps et du travail avant d’être sûr qu’il sera prêt pour la Draft NBA 2026.

On ne peut toutefois pas totalement balayer d’un revers de main la prophétie de l’homme que l’on appelait jadis Ron Artest. Il a affronté Kobe Bryant pendant des années, avant de remporter deux titres de champion avec lui à Los Angeles. Donc soit il a un très bon coup d'oeil et tout le monde devra le reconnaître, soit il doit des sous à Gilbert Arenas et lui a promis de comparer son fils à Kobe en échange de l'annulation de sa dette...