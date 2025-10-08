Le Miami Heat surveillait Giannis Antetokounmpo cet été et avait préparé une offre sans Bam Adebayo, mais la star des Bucks n’a jamais envisagé Miami.

Le Miami Heat n’a pas renoncé à son ambition de recruter une superstar. D’après le Miami Herald, la franchise floridienne surveillait de près la situation de Giannis Antetokounmpo tout au long de l’été. Elle était prête à dégainer une offre si le double MVP décidait de quitter les Milwaukee Bucks.

Mais selon Shams Charania, le Grec n’a jamais sérieusement envisagé une autre équipe que les New York Knicks. Les Bucks ont bien échangé avec la franchise new-yorkaise pendant un temps, mais sans jamais s’approcher d’un accord.

« Les Bucks ont répondu à l’appel des Knicks et les discussions ont duré un certain temps en août », a écrit Charania, « mais les deux équipes n’ont jamais trouvé de terrain d’entente. »

Que le joueur n'envisage que les Knicks est une chose. Mais les Bucks auraient pu être séduits par une autre offre. Sauf que...

Une offre sans Bam Adebayo

Le Miami Herald précise que Miami avait préparé un package d’échange qui n’incluait pas Bam Adebayo, pilier de la franchise et proche d’Antetokounmpo, avec qui il partage le même agent.

Cependant, il est “peu probable” qu’une telle offre ait été prise au sérieux par Milwaukee. Le Heat ne dispose d’ailleurs pas d’un grand nombre d’actifs jeunes ou de tours de draft de haut niveau pour rivaliser avec d’autres prétendants potentiels.

Les dirigeants floridiens préféraient ainsi ne pas sacrifier leur duo vedette, estimant qu’un éventuel projet sans Adebayo n’aurait probablement pas séduit Giannis lui-même.

« Il est peu probable qu’Antetokounmpo ait envie de rejoindre un Heat sans Adebayo », note le Miami Herald.

Un intérêt récurrent de la part du Heat

Cet intérêt du Heat pour Giannis Antetokounmpo n’est pas nouveau. Miami aimerait se renforcer avec un big name. Mais pourrait néanmoins choisir de préserver sa flexibilité financière en vue de l’été 2027, où plusieurs superstars – dont Antetokounmpo, Nikola Jokić, Anthony Davis ou Donovan Mitchell – pourraient devenir libres.

En attendant, Giannis Antetokounmpo a rappelé qu’il restait concentré sur Milwaukee, réaffirmant que le plus important pour lui restait de jouer pour gagner :

« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de remporter un titre », a-t-il répété cet automne.