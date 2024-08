Le joueur de Team USA qui a le plus impressionné Anthony Edwards n’est ni LeBron, ni KD, ni Steph

Anthony Edwards a participé à la conquête de la médaille d'or avec Team USA aux Jeux Olympiques 2024, au milieu d'une constellation de stars. Si on sait que Kevin Durant était - et est toujours - son joueur préféré en NBA, ce n'est pas l'ailier des Suns qui l'a le plus impressionné pendant cette campagne olympique. C'est plutôt un joueur de l'ombre - toutes proportions gardées - qui a bluffé le franchise player des Minnesota Timberwolves, comme il l'a expliqué lors de sa tournée estivale promotionnelle.

"Steph a fait de gros matches, KD et LeBron aussi. Mais Devin Booker a défendu sur le meilleur joueur adverse, a refusé des tirs... Book est un mec qui peut marquer 70 points dans un match ! Je ne vais pas vous mentir, le regarder était impressionnant".

Il est vrai que le tournoi de l'arrière des Phoenix Suns mérite d'être encensé, tant il a accepté un rôle plus en retrait de celui qu'il tient habituellement en NBA. Son association avec Kevin Durant et un nouveau coach, Mike Budenholzer, fera de Phoenix un candidat intrigant aux premières places de l'Ouest dans quelques mois pour la reprise de la saison.