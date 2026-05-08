Le mystère Darryn Peterson enfin résolu, la créatine comme coupable ?

Darryn Peterson s’est enfin exprimé sur les curieuses blessures et absences qui ont marqué son passage à la fac.

À un mois et demi de la Draft NBA, Darryn Peterson vient peut-être de faire sauter l’un des gros points d’interrogation autour de son dossier. Longtemps gêné cette saison par des crampes violentes et récurrentes, le meneur de Kansas a expliqué à ESPN que le problème viendrait de doses trop élevées de créatine.

« Les médecins m’ont dit que je prenais trop de créatine », a expliqué Peterson, après de nouveaux examens passés après la saison. Une explication qui change forcément le regard porté sur son cas, tant ses soucis physiques avaient fini par peser dans les discussions autour de son statut de potentiel numéro 1 de Draft.

Darryn Peterson à la Draft 2026, entre promesses immenses et questions à dissiper

Le talent, lui, n’a jamais vraiment été remis en cause. Mais sa capacité à enchaîner les matches, à finir les rencontres et à tenir une saison complète était devenue un vrai sujet. Peterson avait d’ailleurs raconté à quel point cette période avait été difficile à vivre après une première grosse alerte lors du boot camp de Kansas.

« J’ai eu une crampe dans tout le corps, vraiment sérieuse. On peut dire que c’était traumatisant. Moi, je dirais que c’était une expérience traumatisante », avait-il confié.

Ce souvenir l’a accompagné pendant une bonne partie de la saison. À chaque début de crampe, Peterson avait tendance à demander rapidement à sortir, incapable d’ignorer ce qui s’était passé quelques mois plus tôt.

« Autant j’aimerais dire que je n’y pensais pas, autant c’était traumatisant pour moi. C’était un facteur énorme. J’ai essayé de lutter jusqu’au moment où je ne pouvais plus vraiment », a-t-il reconnu.

Au fil des semaines, l’inquiétude a grandi, jusqu’à faire naître des rumeurs sur sa condition physique générale, voire sur sa capacité à tenir le rythme NBA. Une situation qui l’a aussi frustré, parce qu’il avait le sentiment que certains discours partaient dans tous les sens.

« Il y a eu des trucs idiots qui ont été dits, mais j’aurais probablement pu mieux faire pour prendre les devants au lieu de laisser les gens inventer des choses », expliquait-il.

Aujourd’hui, le fait d’avoir identifié une cause précise a donc tout d’une bonne nouvelle. Si les doses trop élevées de créatine étaient bien responsables de ses crampes, le problème paraît beaucoup plus simple à encadrer qu’une fragilité physique chronique.

Et c’est évidemment capital pour sa cote. Parce que débarrassé de cette inquiétude médicale, Darryn Peterson redevient ce qu’il était au départ : l’un des talents les plus excitants de cette cuvée, un arrière créateur, scoreur, capable de porter une attaque et de justifier une très haute sélection.

À quelques semaines de la Draft, le timing ne pouvait pas être meilleur.