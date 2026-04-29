Selon ESPN, la NBA avance vers une réforme majeure de sa loterie, pensée pour décourager le tanking dès la Draft 2027. Le projet, baptisé “3-2-1 lottery”, doit être soumis au vote des propriétaires le 28 mai.
La logique est simple : perdre ne doit plus être le chemin le plus rentable vers le premier choix. La loterie passerait de 14 à 16 équipes, en intégrant aussi les franchises éliminées du play-in. Les équipes classées entre les 4e et 10e pires bilans recevraient trois “balles”, les trois plus mauvais bilans seulement deux, et les perdants des matches de play-in 7-8 une seule. Les équipes du bottom 3 auraient toutefois un plancher et ne pourraient pas tomber plus bas que le 12e choix.
La NBA veut aussi limiter les accumulations trop avantageuses : plus possible de gagner le premier choix deux années de suite, ni d’obtenir trois top 5 consécutifs. La ligue pourrait également sanctionner plus directement les comportements assimilés à du tanking en réduisant les chances à la loterie ou en modifiant la position de Draft.
Cette réforme ressemble à une réponse directe à une saison où la classe 2026, annoncée très forte, a accentué les incitations à perdre. Adam Silver avait prévenu en mars que le sujet était devenu prioritaire, avec des enjeux sportifs, économiques et d’intégrité.
Reste à voir si ce système suffira à changer les comportements. Il ne supprimera pas les reconstructions, mais il rendrait le fond du classement moins attractif. Dans une ligue obsédée par l’équilibre compétitif, c’est déjà un signal fort.