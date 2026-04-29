La NBA va présenter sa réforme de lutte contre le tanking avec une révolution au niveau de la loterie.

Selon ESPN, la NBA avance vers une réforme majeure de sa loterie, pensée pour décourager le tanking dès la Draft 2027. Le projet, baptisé “3-2-1 lottery”, doit être soumis au vote des propriétaires le 28 mai.

La logique est simple : perdre ne doit plus être le chemin le plus rentable vers le premier choix. La loterie passerait de 14 à 16 équipes, en intégrant aussi les franchises éliminées du play-in. Les équipes classées entre les 4e et 10e pires bilans recevraient trois “balles”, les trois plus mauvais bilans seulement deux, et les perdants des matches de play-in 7-8 une seule. Les équipes du bottom 3 auraient toutefois un plancher et ne pourraient pas tomber plus bas que le 12e choix.

La NBA veut aussi limiter les accumulations trop avantageuses : plus possible de gagner le premier choix deux années de suite, ni d’obtenir trois top 5 consécutifs. La ligue pourrait également sanctionner plus directement les comportements assimilés à du tanking en réduisant les chances à la loterie ou en modifiant la position de Draft.

Cette réforme ressemble à une réponse directe à une saison où la classe 2026, annoncée très forte, a accentué les incitations à perdre. Adam Silver avait prévenu en mars que le sujet était devenu prioritaire, avec des enjeux sportifs, économiques et d’intégrité.

Reste à voir si ce système suffira à changer les comportements. Il ne supprimera pas les reconstructions, mais il rendrait le fond du classement moins attractif. Dans une ligue obsédée par l’équilibre compétitif, c’est déjà un signal fort.