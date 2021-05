Le play-in tournament, Adam Silver reconnait une sorte d’injustice

On ne sait pas vraiment ce que pensent les Warriors du play-in tournament ce matin. Car malgré leur 8e place obtenue au cours de la saison régulière, ils ne feront pas les playoffs. La faute à cette double défaite en play-in, synonyme d'élimination au détriment des Lakers et de Memphis. La première réelle victime de ce nouveau dispositif.

Instauré dans la bulle mais dans un autre mode (les 8e et 9e s'affrontaient dans un format en deux victoires pour le 9e, une seule pour le 8e), le play-in est loin d'avoir fait l'unanimité. LeBron James et Luka Doncic ont par exemple bien dénigré ce système. Sans que ça fasse sourciller les hautes instances de la ligue, en particulier le big boss Adam Silver.

"Il n'y a aucun secret dans le fait que je souhaite qu'il soit là à long terme. Il y a deux parties que je dois convaincre. La première, ce sont les 30 franchises. Je pense qu'ils ont aimé ça pour la plupart. Je comprends la position qu'un 7e puisse ne pas faire les playoffs. Je comprends ces sentiments. Mais je pense que les joueurs ont compris le regain d'intérêt que nous avons construit sur le dernier mois. Et puis il y a les joueurs. L'un d'eux m'a dit qu'il aimait le principe mais que ça pouvait être potentiellement injuste. Si vous êtes 7e et que vous avez un certain nombre de matches d'avance sur le 8e, le fait de perdre deux matches d'affilé et d'être éliminé semble injuste."

À demi-mots, Adam Silver qu'il va peut-être revoir certaines choses pour éviter que cette injustice soit balayée le plus possible. Quoi qu'il en soit, pour les observateurs et les fans, ce play-in tournament a redonné un certain intérêt à la fin de saison. Et ça, c'est une première victoire pour la NBA.

