Après son « Maybe » du media day, LeBron James entretient le flou sur son avenir en appelant les fans à "en profiter"... sans rien officialiser, évidemment.

En plein camp, LeBron James a publié un post Instagram qui semble suggérer quelque chose sur son avenir. Une nouvelle énigme qui intervient quelques jours après son « Maybe » lâché au media day quand on lui a demandé s’il serait encore là l’an prochain.

Si l'on traduit simplement ce post, cela donne : "Saison 23 pour vous 👑. Profitez-en au maximum ! 🫡🙏🏾🤎"

Chacun comprendra ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça pourrait sonner comme un ultime rappel conseillant aux fans de profiter de ces derniers instants de LeBron avec un jersey NBA. Et puis, avouons que la 23e saison pour le joueur au n°23, ça claque. Lui qui est un geek des chiffres a forcément dû y penser.

LeBron James continue de faire le buzz sur son avenir (près d'un million de likes en 14 heures), dans la droite ligne de ses sorties cryptiques des dernières semaines. Le quadruple MVP attaque sa 23e saison, après avoir expliqué qu’il avançait « au jour le jour » sur la gestion de sa fin de carrière.

Le post Instagram n’entre pas dans le détail (fidèle au style de James sur les réseaux) mais il suffit à relancer le feuilleton autour de son futur : prolonger à L.A. au-delà de 2025-26, jouer ailleurs, ou refermer le chapitre ? Pour l’heure, rien d’officiel, seulement un nouvel indice laissé à l’interprétation.

Le contexte immédiat nourrit la curiosité. Au media day, James a répondu « Maybe » à la question d’une présence au media day 2026, tout en confirmant qu’il ne repousserait pas sa retraite uniquement pour attendre l’arrivée de Bryce James en NBA. Parallèlement, son agent Rich Paul a appelé à se focaliser sur le présent, sans fixer de calendrier public. L’ensemble dessine une stratégie de communication minimale, où chaque signe, même une légende Instagram, devient matière à lecture.

Sur le terrain, les Lakers gardent le cap « long terme » : JJ Redick a tenu LeBron à l’écart du tout premier entraînement collectif pour gérer une irritation au fessier et la charge d’un corps unique dans l’histoire. Le but reste inchangé : Opening Night le 21 octobre face aux Warriors, puis une montée en puissance progressive. En attendant un message plus explicite que ce post « teaser », les faits tiennent en peu de mots : James joue bien la saison 2025-26, la suite reste ouverte.

Un load management inédit pour LeBron James ?