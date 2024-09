Le prometteur AJ Griffin vers la retraite… à 21 ans ?

On espérait voir AJ Griffin à la relance du côté de Houston, au milieu d'autres jeunes joueurs talentueux et avec possiblement un peu plus d'opportunités qu'à Atlanta. Malheureusement, il est probable que l'on ne revoit plus l'arrière de 21 ans sur un parquet NBA. D'après Shams Charania et Kelly Iko, Griffin s'apprêterait à quitter le monde professionnel et la meilleure ligue du monde.

AJ Griffin avait pourtant tout pour devenir un très bon joueur en NBA. Le garçon vient d'une famille basket, avec son père Adrian, ex-joueur NBA et coach des Milwaukee Bucks l'an dernier, son frère Alan qui a évolué en G-League ou sa soeur Aubrey, qui a fait son cursus universitaire à UConn. AJ, lui, est allé à Duke et en est ressorti en tant que prospect prometteur, au moins d'être drafté en 16e position en 2022.

Après une saison rookie franchement intéressante, des promesses notamment au niveau de son shoot et un gène clutch indéniable (deux game winners) avec les Hawks, Griffin est sorti de la rotation à Atlanta jusqu'à son trade vers Houston, à la fin du mois de juin.

Pour l'heure, aucune explication n'a été donnée sur le motif de ce qui semble devoir se finir en fin de carrière prématurée. AJ Griffin n'a pas connu de pépin physique majeur depuis son arrivée en NBA.