Après la défaite des Spurs dans le Game 1, Gregg Popovich a échangé avec Victor Wembanyama. Le Français a dévoilé le sens de leur conversation.

Malgré la défaite des San Antonio Spurs face aux New York Knicks lors du Game 1 des Finales NBA, Victor Wembanyama a reçu un message de soutien de la personne dont l'avis compte peut-être le plus dans la franchise : Gregg Popovich.

Interrogé avant le Game 2, le Français a révélé avoir échangé par SMS avec l'entraîneur légendaire des Spurs après la rencontre.

« Je peux être meilleur que ça »

Wembanyama n'a pas dévoilé l'intégralité de leur conversation, mais il en a résumé l'idée générale.

« Je ne lui ai pas encore parlé pour le moment mais il m’a texté », a expliqué le pivot des Spurs avant qu’il ne lui soit demandé ce que Pop lui avait dit : « Dans les grandes lignes, c’était que j’avais été a mauvais et que je valais mieux que ça. »

Une analyse sévère et juste, à l’image du coach qu’a toujours été Gregg Popovich. Un coach, qui parce qu’il aime ses joueurs et n’est pas là pour leur dire ce qu’ils ont envie d’entendre, leur a toujours dit la vérité.

Une prestation frustrante malgré les statistiques

Si Victor Wembanyama a signé un double-double (26 points et 12 rebonds) pour ses débuts en Finales NBA, son efficacité a laissé à désirer.

Le Français a terminé la rencontre à 6 sur 21 au tir et a perdu six ballons, son plus haut total dans un match depuis le mois de mars.

Les Spurs se sont inclinés 105-95 après avoir pourtant compté jusqu'à 14 points d'avance en seconde période.

Le message de Gregg Popovich semble néanmoins aller dans le sens de ce que Wembanyama montre depuis le début des playoffs : une exigence constante envers lui-même et la conviction qu'il peut rebondir rapidement après une contre-performance.

San Antonio tentera désormais de remettre les compteurs à zéro lors du Game 2 pour éviter de rejoindre New York avec un retard de 0-2 dans la série.

Victor Wembanyama encensé par… Donald Trump