Le successeur de Steve Kerr déjà trouvé ?

Si Steve Kerr dit stop, les Warriors auraient coché le nom de Todd Golden, champion NCAA en 2025 avec Florida.

Steve Kerr a expliqué qu’il entamait ûe période de réflexion afin de décider s’il reprenait du service aux Warriors ou s’il mettait un terme à cette inctoyable aventure.

Si Kerr décidait de tourner la page à Golden State, un premier nom ressort déjà avec un peu plus de consistance que les autres : Todd Golden.

Selon Kevin O’Connor de Yahoo Sports, les Warriors apprécieraient fortement le profil de l’actuel coach de Florida, champion universitaire en 2025, et pourraient passer à l’action en cas de départ de Kerr. À ce stade, on parle bien d’une piste émergente, pas d’un processus officiellement lancé, mais la rumeur est bien là.

Le timing nourrit évidemment les spéculations, alors que Golden State a été éliminé au play-in tournament par Phoenix. Tant qu’aucune décision n’est annoncée, les Warriors avancent sur une ligne de crête entre continuité autour de Stephen Curry et préparation de l’après.

Dans ce paysage, Golden coche plusieurs cases : jeune, réputé pour son approche moderne, et installé dans le très haut niveau NCAA après avoir hissé Florida parmi les programmes majeurs du moment.