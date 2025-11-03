Le Thunder continue de bousculer les codes. OKC, qui a démarré la saison avec un bilan de 7 victoires en 7 matches, est la seule équipe invaincue en NBA à ce jour. Et pourtant… ils sont avant-derniers sur l'ensemble de la NBA au niveau de l'adresse à trois points, avec seulement 31,5 % de réussite derrière l’arc. Seuls les Pacers, qui n'ont gagné qu'un match, font pire.

Dans une ligue où le tir longue distance est devenu la monnaie d’échange principale, le Thunder semble vivre dans une autre ère. Ce qui rend la stat encore plus frappante, c’est que l’équipe évolue sans Jalen Williams depuis le début de la saison et sans Chet Holmgren depuis deux rencontres, deux des pièces majeures de leur titre en 2025. Malgré ces absences, OKC continue de dominer ses adversaires par son intensité, son exécution et son sang-froid.

Déjà l'an dernier...

Ce paradoxe n’est pas nouveau. Lors de leur épopée victorieuse au printemps dernier, les hommes de Mark Daigneault n’avaient converti que 33 % de leurs tirs à trois points sur l’ensemble des playoffs. Mais ils avaient compensé ailleurs : une défense collective étouffante, une circulation de balle exemplaire, et surtout un Shai Gilgeous-Alexander au sommet de son art. Le MVP des Finales 2025 a fait du midrange et du drive ses armes fatales, dans un style presque anachronique mais diablement efficace.

Le Thunder rappelle qu’on peut encore régner dans la NBA moderne sans mitrailler à 3 points. Avec une identité claire, une défense élite et une attaque qui sait punir autrement, OKC s’impose comme la preuve vivante que le basket reste un sport de création, pas seulement de pourcentages.