LeBron, Curry, KD… Qui va décliner ?

Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel et Shaï Mamou se proposent de répondre à toutes vos questions. Au menu : les légendes vieillissantes et leur impact en 2025, les chances de MVP de Luka Doncic, des conseils pour marquer plus de points en région, l'état de la guerre entre la WNBA et les joueuses, etc...

🎙️Paige Bueckers Vs Caitlin Clark, pourquoi tant de haine ?