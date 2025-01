LeBron en admiration devant les jumeaux Thompson

LeBron James a affronté les Houston Rockets dimanche dernier et a donc pu voir de près Amen Thompson, l'une des pépites du roster texan. La saison dernière, il avait déjà été impressionné par son jumeau, Ausar Thompson, qui porte le maillot des Detroit Pistons. Le "King" n'a pas tari d'éloges au sujets des des deux frères, dans des propos recueillis par le Houston Chronicle.

"Cade Cunningham l'a très bien dit l'autre fois. Ces deux-là sont différents. Ils ne sont pas comme le reste d'entre nous. J'ai été capable de faire certaines choses durant ma carrière, mais ces deux-là ne sont que pures qualités athlétiques et amour pour le jeu. C'est génial de voir ça".

Face aux Lakers, Amen Thompson était titulaire et a fini avec 23 points et 16 rebonds. Depuis le début de la saison, ses entrées et ses apparitions avec Houston sont quasiment toutes impactantes et justifient la confiance placée en lui lors de la Draft 2023.

Amen et Ausar Thompson ont tous les deux déjà expliqué que LeBron James avait été leur principale source d'inspiration durant leur jeunesse, avant de devenir des basketteurs professionnels.