LeBron James atteint la barre des 38 000 points, record en vue

LeBron James cherche désespérément à qualifier les Los Angeles Lakers pour les playoffs en l’absence d’Anthony Davis. Le King affiche un niveau de jeu époustouflant à ses 38 ans. Il a encore inscrit 35 points, avec 8 rebonds et 10 passes la nuit dernière. En revanche, les Angelenos ont concédé la défaite sur le fil contre les Philadelphia Sixers (112-113). C’est le troisième revers consécutif de la franchise hollywoodienne, qui ne met pas à profit sa série récente de cinq victoires de suite. Elle reste treizième à l’Ouest.

CQFR : Jokic a de la glace dans les veines

Maigre consolation, James a une nouvelle fois inscrit son nom dans l’Histoire de la NBA en devenant seulement le deuxième joueur à atteindre la barre des 38 000 points en carrière. Il ne lui manquait que 11 points pour réaliser l’exploit et il a plié ça dès le premier quart-temps, au cours duquel il a marqué 16 points à 8 sur 9 aux tirs.

Seul Kareem Abdul-Jabbar a déjà franchi le seuil des 38 000. Il est dans le viseur de LeBron James depuis un moment. En effet, le natif d’Akron n’a plus que 300 et quelques points à marquer pour passer devant Jabbar et devenir ainsi le meilleur marqueur de tous les temps. Voilà qui promet un moment légendaire le mois prochain. Peut-être l’un des rares moments mémorables de cette saison encore une fois difficile pour les Lakers.