LeBron James blessé et absent plusieurs semaines ?

La soirée a été difficile pour les Los Angeles Lakers. En plus de perdre face aux Boston Celtics (101-111), les Californiens ont subi la blessure de LeBron James. Dans le 4ème quart-temps, l'ailier des Angelenos a été contraint de laisser ses partenaires en raison d'un souci à l'aine.

Pour le moment, les Lakers n'ont pas encore défini la durée de l'indisponibilité du King. Mais d'après les informations du média d'ESPN, cette absence devrait se compter en semaines. Pourtant, de son côté, James a tenu un discours plutôt rassurant.

"Je ne suis pas vraiment inquiet. On va gérer ça au jour le jour. Je suis déjà passé par là et je sais à quel type de blessure j'ai affaire. Par rapport à celle de 2018 ? Non, ce n'est pas aussi sérieux que ça. Ce n'est pas aussi grave", a assuré LeBron James face à la presse.

En 2018, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers avait dû rater 17 matches pour une blessure à l'aine. Autant dire qu'il s'agirait d'une bonne nouvelle pour les Lakers si les sensations de LBJ se confirmaient.

Avec 20 rencontres à disputer sur la fin de cette saison régulière, les Angelenos ont besoin de LeBron James. Pour construire de bonnes habitudes avant les Playoffs et pour terminer le plus haut possible à l'Ouest (3ème actuellement).

