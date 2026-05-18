L’idée d’un retour de LeBron James aux Cavaliers commence sérieusement à circuler aux États-Unis, avec un intérêt mutuel évoqué.

Et si LeBron James terminait finalement sa carrière là où tout a commencé ?

Alors que l’avenir de la superstar des Los Angeles Lakers reste flou, la rumeur autour d’un possible retour aux Cleveland Cavaliers continue de prendre de l’ampleur.

Selon l’insider Brandon “Scoop B” Robinson, il existerait désormais un intérêt mutuel entre LeBron James et la franchise de l’Ohio pour des retrouvailles dès la saison prochaine.

« LeBron n’a toujours pas pris de décision concernant son futur », a expliqué Robinson dans le BIGPLAY Cleveland Show. « Mais les Cavaliers et LeBron ont un intérêt mutuel pour un retour. »

À 41 ans, le quadruple champion NBA n’a pas encore confirmé s’il disputera une 24e saison en NBA, même si la tendance actuelle reste à une poursuite de sa carrière.

Les Lakers sont d’ailleurs toujours considérés comme les favoris pour conserver LeBron James, potentiellement pour ce qui pourrait être la dernière saison de sa carrière.

Mais Cleveland représente évidemment une option très particulière dans l’histoire du joueur. Drafté par les Cavaliers en 2003, LeBron James avait quitté l’Ohio une première fois avant de revenir en 2014 pour offrir à la franchise son tout premier titre NBA en 2016, avec le mythique comeback contre les Warriors après avoir été mené 3-1 en Finales.

L’idée de finir sa carrière à Cleveland ressemble donc forcément à un scénario très symbolique pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

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