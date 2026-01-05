Lors de la victoire des Lakers face à Memphis, LeBron James a dépassé Chris Paul pour devenir le deuxième meilleur passeur all-time de l’histoire NBA.

LeBron James continue de faire évoluer les standards de longévité et de polyvalence en NBA. Dimanche soir, lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Memphis Grizzlies (120-114), la star de Los Angeles a franchi un nouveau cap symbolique en dépassant Chris Paul à la deuxième place du classement all-time des passes décisives, en cumulant saison régulière et playoffs.

Ce nouveau jalon est intervenu dans un match une nouvelle fois révélateur de l’influence de LeBron sur le jeu des Lakers. Menée de 16 points au deuxième quart-temps, son équipe a su inverser la tendance, portée par la lecture du jeu et la maîtrise du tempo de son leader.

Un impact toujours déterminant dans le jeu

Face à Memphis, LeBron James a terminé la rencontre avec 26 points, 7 rebonds et 10 passes décisives en 37 minutes, tout en affichant une adresse supérieure à 57 % au tir. Au-delà des chiffres, il a surtout pesé dans les moments clés, en organisant le jeu et en prenant les bonnes décisions lorsque chaque possession devenait cruciale.

En dépassant Chris Paul au classement des meilleurs passeurs de l’histoire, alors qu’il détient déjà le record all-time de points inscrits, LeBron James s’installe dans une catégorie unique. Aucun autre joueur n’a combiné à ce niveau, et sur une période aussi longue, volume de scoring et création pour les autres.

Un rôle de plus en plus tourné vers la création

Cette performance s’inscrit dans une évolution logique de son rôle. Avec Luka Doncic et Austin Reaves assumant davantage de responsabilités au scoring, LeBron James se concentre de plus en plus sur la distribution et l’organisation offensive.

Lecture des défenses, création d’avantages et mise en rythme de ses coéquipiers sont devenues des composantes centrales de son impact. Une adaptation qui permet aux Lakers de conserver un équilibre offensif, tout en continuant de s’appuyer sur l’intelligence de jeu d’un joueur qui, saison après saison, continue d’écrire l’histoire de la NBA.