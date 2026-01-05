CQFR : Devin Booker crucifie le Thunder à 0,7 seconde du buzzer !

Tous les scores en NBA

Pistons @ Cavaliers : 114-110

Pacers @ Magic : 127-135

Nuggets @ Nets : 115-127

Pelicans @ Heat : 106-125

Timberwolves @ Wizards : 141-115

Thunder @ Suns : 105-108

Bucks @ Kings : 115-98

Grizzlies @ Lakers : 114-120

- Le record des Warriors s’était déjà éloigné, il paraît désormais hors de portée. Même si, mathématiquement, le Thunder n’a concédé dimanche soir que sa sixième défaite de la saison. En 36 matches. Mais l’info, c’est donc qu’Oklahoma City a perdu contre Phoenix (105-108) sur un panier mémorable de Devin Booker à 0,7 seconde du buzzer. L’arrière All-Star des Suns a planté un tir difficile par-dessus Alex Caruso pour donner la victoire aux siens. Il a terminé avec 24 points.

DEVIN BOOKER HITS THE TRIPLE AND WINS IT FOR THE SUNS 🚨 PHOENIX COMPLETES THE 18-PT COMEBACK TO DEFEAT THE THUNDER! pic.twitter.com/JNPazjMXTz — NBA (@NBA) January 5, 2026

Jordan Goodwin en a carrément mis 26 en sortie de banc. Il a été le « difference maker » pour la franchise de l’Arizona, qui a tout de même remonté un déficit de 18 points en cours de jeu. L’arrière remplaçant a donc claqué 8 tirs primés qui ont aidé son équipe à se remettre dans le match. Les Suns étaient menés 31-49 dans le deuxième quart-temps et ils ont su reprendre les devants dans le troisième (74-73).

La dernière minute a été particulièrement agitée. Dillon Brooks a lui aussi inscrit un panier important, à trois-points, par-dessus Shai Gilgeous-Alexander (25 points à 8 sur 22), pour donner 4 longueurs d’avance (105-101) aux siens à 36 secondes de la sirène. On pouvait penser que la tâche serait compliquée pour le Thunder mais les champions en titre ont égalisé grâce à Chet Holmgren et Jalen Williams. Jusqu’à ce coup de génie de Devin Booker, qui a scellé la victoire de Phoenix. C'est la cinquième défaite d'Oklahoma City au cours des sept derniers matches contre des adversaires qui possèdent plus de 50% de victoires.

« Je suis déjà passé par là » : Devin Booker raconte le tir qui a fait tomber le Thunder

- Giannis Antetokounmpo est toujours en course pour terminer la saison avec au moins un point inscrit en moyenne par minute, ce que seul Wilt Chamberlain a déjà accompli dans l’Histoire de la NBA. Le Grec a encore posté 37 points en 32 minutes la nuit dernière en rasant tout sur son passage. La raquette des Kings et du jeune Maxime Raynaud (6 pts, 8 rbds) n’a rien pu faire et elle a juste subi la puissance du double-MVP. Ce dernier a converti 13 de ses 17 tentatives en ajoutant aussi 11 rebonds. Milwaukee l’a emporté à Sacramento (115-98).

- Le duel entre deux pivots français, Rudy Gobert et Alexandre Sarr, a nettement tourné à l’avantage de l’aîné la nuit dernière. Bien dans son basket, pilier des Timberwolves, Gobert a encore délivré une excellente prestation des deux côtés du terrain en postant 18 points, 14 rebonds et 4 blocks avec un différentiel de +32 en 29 minutes. Minnesota s’est imposé assez sèchement, 141-115, avec notamment 35 points d’Anthony Edwards.

Sarr a souffert face à Gobert et à la défense des Wolves. Il s’est contenté de 7 points à 3 sur 10 aux tirs avec 3 rebonds et tout de même 4 passes. Son coéquipier Bilal Coulibaly a marqué 6 points. Les Wizards ont pris 76 points dans la peinture. Sans faire de bruit, Rudy s’impose comme un sérieux candidat au DPOY si jamais Victor Wembanyama devenait inéligible.

Anthony Edwards provoque Alex Sarr qui lui répond dans la foulée

- Il y avait un choc entre deux prétendants aux finales à l’Est la nuit dernière. Detroit se déplaçait à Cleveland et les Pistons se sont imposés sur le fil, 114-110, malgré l’absence de deux titulaires. Cade Cunningham a guidé son équipe en postant 27 points, 6 rebonds et 7 passes mais Daniss Jenkins a été le facteur X pour la franchise du Michigan. Ce dernier a signé un record du club pour un remplaçant en signant 21 points dans un quart-temps.

En l’occurrence le deuxième, au cours duquel il n’a pas raté un seul tir (7 sur 7). Il a fini avec 25 unités. Les Pistons menaient de 13 points à 5 minutes de la fin mais les Cavaliers, menés par Donovan Mitchell (30 points, 23 après la pause), ont recollé à 108-106 sur un panier de Darius Garland à une minute du buzzer. Ils ne se sont pas rapprochés plus près.

- Les Lakers ont assuré la victoire contre les Grizzlies en se reposant notamment sur les 36 points, 9 rebonds et 8 passes de Luka Doncic. Le Slovène a inscrit deux paniers à trois-points décisifs dans les dernières minutes pour aider Los Angeles à se détacher à l’issue d’un match serré contre Memphis. LeBron James et Jake LaRavia ont ajouté 26 points chacun pour les Lakers, qui repassent troisièmes à l’Ouest.

- Anthony Black est un joueur en grande forme. Le jeune combo guard s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs d’Orlando depuis quelques semaines et la franchise va vraiment avoir besoin de lui en l’absence de Jalen Suggs. Des nouvelles responsabilités qui ne font pas peur à celui qui a compilé 27 points et 10 passes décisives lors de la victoire du Magic contre les Pacers (135-127).

Les Floridiens se sont reposés essentiellement sur trois hommes : Black mais aussi Desmond Bane, auteur de 31 points, et Paolo Banchero, qui a compilé 28 points, 12 rebonds et 5 passes. Black tourne à 25 points et 6 passes sur 5 rencontres depuis sa pointe à 38 unités contre les Nuggets.

Victor Wembanyama bientôt inéligible pour les trophées de fin de saison

- Michael Porter Jr avait à cœur de retrouver les Nuggets avec sa nouvelle équipe des Nets. Brillant depuis le début de la saison, le joueur était particulièrement motivé à l’idée de montrer à son ancien club tout ce dont il est capable et il l’a fait plutôt bien dimanche soir. Auteur de 27 points, 11 rebonds et 5 passes, il a mené Brooklyn à la victoire contre une formation des Nuggets décimée mais qui a tout de même (enfin) récupéré Christian Braun et Aaron Gordon (20 pts). Jamal Murray a terminé avec 27 points et 16 passes décisives, sans succès. Encore maladroit (2 sur 10), Nolan Traoré a trouvé le moyen d’inscrire 5 points et de délivrer 4 passes décisives.

- Septième défaite de suite pour les Pelicans, qui s’enfoncent. New Orleans avait pourtant gagné cinq matches consécutifs avant sa série de défaite mais ça n’a donc pas duré. Zion Williamson et ses partenaires se sont inclinés à Miami (106-125) en tombant sur une équipe du Heat à nouveau inspiré en attaque et portée par les 34 points (9 paniers primés) de Norman Powell. Les Pelicans, qui ne possèdent pas leur prochain tour de draft, sont derniers de la Conférence Ouest.