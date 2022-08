Une punchline de Dwyane Wade qui définit bien LeBron James

Dwyane Wade sait trouver les bonnes anecdotes et les bonnes expressions pour décrire son ancien coéquipier et ami LeBron James.

Dwyane Wade et LeBron James ont terrorisé la NBA ensemble avec le Miami Heat. Quatre saisons (et un passage éphémère, plus tard, aux Cleveland Cavaliers) pour deux titres récoltés. Du coup, le retraité a de nombreuses anecdotes au sujet de son ancien camarade. Ce qui l’impressionnait le plus, entre autres, c’est sa capacité à encaisser les chocs et absorber la douleur sans broncher.

« J’ai vu des gars se tordre la cheville et manquer quatre semaines de compétition. Puis je le vois se tordre la cheville et revenir ensuite dans le quatrième quart-temps pour scorer 20 points. Et je ne te parle pas d’une petite foulure, je te parle du genre d’entorse où tu te dis, c’est bon, il est fini. Je me fais ça, je suis absent quatre semaines. Lui il revient dans le quatrième et il plante 20 pions. C’est comme si Dieu lui avait tout donné au moment de sa création. Il lui a tout donné, sauf des cheveux », raconte ‘Flash’.

C’est vrai que c’est aussi l’une des composantes importantes de la longévité et donc du succès de LeBron James. Il a réussi à esquiver les pépins physiques pendant des années. Non pas en fuyant le contact mais en étant d’abord sacrément solide. Un corps taillé dans le marbre. Même si le poids des années commence justement à peser. Le King se blesse un peu plus régulièrement depuis trois ou quatre saisons. Logique, à bientôt 38 balais. Mais lui joue encore, tandis que Wade, pourtant un crack de sa génération, a déjà attaqué sa nouvelle vie.

