Ce week-end, LeBron James a officiellement passé plus de jours dans sa vie comme joueur NBA que comme être humain pas encore introduit dans le basket professionnel.

Entre le jour de sa naissance (le 30 décembre 1984) et ses débuts en NBA sous le maillot des Cleveland Cavaliers (le 29 octobre 2003), il s'était écoulé 6 878 jours. Entre son premier match et dimanche (le 28 août 2022), se sont passés exactement 6 879 jours. C'est un cas rare, puisque les joueurs qui ont sauté le pas directement entre le lycée et la NBA - et ont donc commencé très jeunes - ont majoritairement disparu du paysage.

On sait que LeBron James ne s'envisage pas que comme un joueur de basket, mais aussi comme un businessman et un homme impliqué dans la communauté, mais c'est bien cette identité qui le définit plus que jamais aujourd'hui. L'écart devrait d'ailleurs continuer de grandir puisque le King a prolongé jusqu'en 2024 avec les Los Angeles Lakers, avec une player option jusqu'en 2025.

Les discussions autour de son éventuelle envie de retraite avant même l'arrivée de son fils en NBA sont donc sans doute à ranger au placard. On l'imagine mal dire stop avant d'avoir dépasser Kareem Abdul-Jabbar au scoring et, au moins, égalé Kobe Bryant au nombre de titres de champion. Dans les deux cas, ce ne sera pas une mince affaire, mais c'est tout à fait dans les cordes de l'intéressé à court et moyen terme.

