Avec son agent Rich Paul, l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James a prévu de discuter avec Jeanie Buss après l'article polémique d'ESPN.

Irréguliers sur le plan sportif, les Los Angeles Lakers se trouvent dans la lumière après l'article d'ESPN centré sur Jeanie Buss. En plus de dévoiler les tensions au sein de la franchise, ce papier a évoqué une supposée frustration de la femme d'affaires à l’égard de LeBron James.

Rapidement, l'ex-boss des Lakers, qui reste aux commandes des opérations sportives, a démenti pour éteindre la polémique. Et de son côté, le King s'est montré plutôt évasif en défendant surtout son bilan depuis son arrivée à LA.

Et maintenant ? Il faut bien évidemment limiter les dégâts. Selon ESPN, les deux camps ont prévu de se rencontrer. James et son agent Rich Paul vont discuter avec Buss pour "clarifier la situation".

Il sera intéressant de voir si cette histoire peut avoir un impact sur l'avenir de LBJ sur le court terme. En fin de contrat au terme de la saison, le natif d'Akron dispose d'un futur très incertain. Peut-il partir via un trade avant la deadline du 5 février ? Ce rendez-vous pourrait marquer un tournant.

En tout cas, la relation entre les deux parties s'est clairement dégradée au cours des derniers mois. Et à l'approche de la fin (inéluctable) de l'histoire entre LeBron James et les Lakers, les révélations risquent de se multiplier...

Dillon Brooks explique pourquoi il trashtalke LeBron James