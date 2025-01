LeBron James, JJ Redick n’en revient pas de son implication

Même sans Anthony Davis, les Los Angeles Lakers ont été sérieux face aux Washington Wizards (134-96) la nuit dernière. Sans trop forcer, LeBron James, en 27 minutes, a montré l'exemple avec 24 points et 11 passes décisives.

Pour le troisième match en quatre jours des Angelenos, le King a pris ses responsabilités en l'absence d'AD. Face au cancre de la NBA (6-41), l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a fait le boulot. Et son coach JJ Redick a tenu à mettre en lumière son implication.

"Il a été impressionnant, agressif et toujours dans la communication. Il était prêt à faire confiance à ses coéquipiers, à créer pour les autres et à créer pour lui-même. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il a 40 ans, qu'il se trouve dans sa 22ème année et qu'il a déjà tous les accomplissements possibles.

Pourtant, un jeudi soir, sur un match qui n'est pas retransmis à la télévision nationale, comme une équipe qui a de grosses difficultés, il a donné le ton. Encore une fois, on voit sa compétitivité. C'est impressionnant", a ainsi admiré Redick pour le LA Times.

Certains pourraient dire que LeBron James a un salaire à 48,7 millions de dollars par an pour ça. Mais à ce stade de sa carrière, son implication reste tout de même impressionnante.

Anthony Davis sent une transition avec LeBron James