LeBron James, la star la moins protégée par les arbitres ?

JJ Redick n’a pas digéré. Après la défaite des Lakers dans le Game 2 contre Oklahoma City, le coach de Los Angeles n’a pas seulement regretté les erreurs de son équipe ou la capacité du Thunder à remettre un coup d’accélérateur dans les moments chauds. Il a aussi pointé du doigt l’arbitrage, avec une frustration […]

JJ Redick n’a pas digéré. Après la défaite des Lakers dans le Game 2 contre Oklahoma City, le coach de Los Angeles n’a pas seulement regretté les erreurs de son équipe ou la capacité du Thunder à remettre un coup d’accélérateur dans les moments chauds. Il a aussi pointé du doigt l’arbitrage, avec une frustration très claire autour du traitement réservé à LeBron James.

Pour Redick, le problème ne date pas d’hier. Il estime que LeBron, malgré son statut et son expérience, n’est pas arbitré comme les autres stars NBA. Et encore moins comme les joueurs plus petits, souvent plus expressifs dans le contact.

« LeBron a le pire coup de sifflet de toutes les superstars que j’ai vues », a lâché Redick après la rencontre. « Ça fait deux ans que je suis avec lui. Les joueurs plus petits, parce qu’ils peuvent être plus théâtraux, obtiennent généralement plus de fautes. Pour les joueurs plus costauds, bâtis comme LeBron, c’est plus compliqué. Il se fait encore démolir plusieurs fois ce soir, et ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas propre à cette équipe arbitrale ou à cette série. Il subit beaucoup de fautes, et elles ne sont pas sifflées. Il se fait frapper à la tête plus que n’importe quel joueur que j’ai vu sur des drives, et c’est très rarement sifflé. »

Redick a notamment cité une action où Jaylin Williams est venu contester LeBron près du cercle, après un spin baseline face à Luguentz Dort. Pour lui, le contact était évident.

Les Lakers sont vaillants, mais OKC mène bien 2-0

La colère ne s’est pas arrêtée au coach. Austin Reaves a lui aussi été très remonté contre les arbitres, estimant avoir été repris de manière agressive par l’un d’eux. Dans un match déjà compliqué face à l’intensité défensive d’OKC, les Lakers ont eu le sentiment de devoir encaisser un niveau de contact que le Thunder, lui, pouvait se permettre.

Oklahoma City mène désormais 2-0 dans cette série, après deux victoires où les champions en titre n'ont pas semblé donner tout ce qu'ils avaient. Les Lakers vont recevoir deux fois le Thunder, en espérant que leurs griefs soient entendus et que cela se retranscrive sur le terrain. De là à imaginer que cela puisse suffire pour chambouler réellement OKC, c'est une autre histoire...