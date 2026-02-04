LeBron James ne changera pas d’équipe… en tout cas, pas maintenant

ESPN assure que LeBron James devrait terminer la saison avec les Los Angeles Lakers. La question de son avenir se posera cet été.

Personne n’imaginait vraiment un transfert de LeBron James à la deadline mais l’insider Steve McMenamin tenait tout de même à faire savoir que, selon ses sources, il n’y aura effectivement pas de trade du King malgré l’intérêt de plusieurs franchises pour le joueur de 41 ans.

L’agent du joueur Rich Paul avait déjà fait savoir que le natif d’Akron finirait la saison avec les Los Angeles Lakers. L’intéressé lui-même s’était exprimé sur le sujet en assurant qu’il se sentait bien dans son équipe actuelle. Il dispose d’ailleurs d’une no-trade clause. Son salaire à plus de 50 millions aurait aussi été un frein considérable pour un transfert en cours de saison.

En revanche, LeBron James sera donc free agent cet été. Ses intentions sur la suite de sa carrière ne sont pas encore connues. Il donne des signes sur un éventuel départ à la retraite mais il n’a rien annoncé d’officiel pour autant.

Quelques équipes sont en embuscade et espérer le signer si jamais il prenait la décision de continuer une saison de plus. Il s’agirait des Cleveland Cavaliers, des New York Knicks et des Golden State Warriors. Ces deux dernières franchises gardent surtout un œil sur Giannis Antetokounmpo tandis que les Cavs viennent de récupérer James Harden en sacrifiant Darius Garland.

Le quadruple MVP et champion NBA tourne encore à 22 points à 50% aux tirs, 5,7 rebonds et 6,6 passes pour sa 23eme saison professionnelle. Il va disputer son 22eme All-Star Game, là aussi un record. Ses 25 points ont contribué à la victoire des Lakers contre les Nets mardi soir.

