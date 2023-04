LeBron James met la défaite contre les Clippers sur le dos du calendrier

Les Los Angeles Lakers étaient sur une excellente dynamique au moment d’aborder l’un des matches les plus importants de la saison. Face à leurs rivaux des Clippers, et après leur victoire la veille contre Utah, LeBron James et les siens avaient une belle opportunité de faire un grand pas vers une qualification directe aux playoffs.

Mais Norman Powell (27 pts) et Kawhi Leonard (25 pts) ont pris le dessus et ont donné une courte victoire aux LAC. Les Lakers avaient pourtant fait jouer leur star, ce qui est rare lors des deuxièmes matchs de back-to-back.

Pour LeBron James, c’est le calendrier qui est en cause :

« C’est l’un des matches les plus durs qu’on ait eus cette année. On sort d’un road top, on est en rentré tard hier, après un match qui est allé en prolongation. (…) C’est l’un de ces ‘conflits de calendrier’ qu’on a dans la saison », a-t-il expliqué avec un sourire jaune, « et ça a eu clairement raison de nous. »

La veille, LeBron James avait prévenu que la prolongation ne l’aidait clairement pas au moment d’aborder ce derby. Il expliquait qu’il ne serait pas sûr de jouer et que ça dépendrait de l’état de son pied au réveil. Côté Anthony Davis, qui n’avait pas joué de back-to-back depuis longtemps, ces cinq minutes supplémentaires avaient aussi de quoi inquiéter.

Listées « questionable » jusque 45 minutes avant la rencontre, les deux stars étaient finalement là. Et si LBJ a mis 30 de ses 33 points en deuxième mi-temps, le match de la veille a pesé. Il a connu à l’image de son équipe un début de match poussif et a perdu 6 ballons.

Anthony Davis, lui, s’est contenté de 17 points (et 11 rbds) dans son premier back-to-back depuis novembre. Alors blessé au pied, il avait systématiquement été économisé depuis dans ces situations.

Forcément le calendrier a pesé. Mais les joueurs et les fans des Los Angeles Lakers peuvent aussi regretter d’avoir laissé filer un match maîtrisé la veille. Un match qu’ils auraient dû et pu gagner sans avoir recours à la prolongation. Le calendrier a bon dos, mais toutes les équipes ont des back-to-back à un moment. Et une meilleure gestion face au Jazz leur aurait permis d'être plus frais face aux Clippers. Torts partagés…

