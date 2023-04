Les Los Angeles Lakers ont perdu un match décisif dans la course aux Playoffs. Dominés par les Clippers (118-125) la nuit dernière, les Angelenos occupent toujours la 7ème place de la Conférence Ouest. A 1 petite victoire des Clippers, 5èmes, et des Golden State Warriors, 6èmes. Avec encore deux matches à disputer, LeBron James et ses partenaires peuvent encore prétendre à un billet direct.

Pour autant, le Play-in, avec une qualification déjà acquise, semble plus probable. Notamment en raison de la rencontre à venir samedi contre les Phoenix Suns, invaincus avec Kevin Durant dans le 5 majeur.

Mais de son côté, James refuse de se préoccuper du classement final des siens. Conscient du chemin déjà parcouru, le King veut surtout être prêt pour les batailles à venir au terme de la saison régulière.

"Si on veut éviter le Play-in ? C'est comme ça. Peu importe notre place au classement, ça sera comme ça. On a eu 4 ou 5 saisons en 1. Nous n'avons pas le luxe de dire : 'nous avons besoin de faire ça, nous allons être à cette place'. Nous devons simplement continuer de jouer un bon basket. Nous allons voir comment les choses évoluent. Mais peu importe notre place, nous devons être prêts", a prévenu LeBron James face à la presse.

Clairement, les hommes de Darvin Ham n'ont pas le luxe de pouvoir calculer. L'objectif reste simple : gagner les matches pour se donner une chance de disputer les Playoffs. Que ce soit via le Play-in ou non.

