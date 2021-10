LeBron James n’est plus le meilleur mais c’est toujours le plus riche

Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo trustent les deux premières places des sondages concernant le meilleur joueur du monde. LeBron James est détrôné mais il reste le visage de la ligue. Parce qu'en plus d'être encore un basketteur incroyable à bientôt 37 ans, il est toujours un produit marketing indéboulonnable. Du coup, c'est tout logiquement qu'il se retrouve en tête de la liste des joueurs les mieux payés de la NBA. Un classement établi par Forbes et qui ne prend pas seulement en compte les salaires. Le King va percevoir 41 millions de la part des Los Angeles Lakers mais surtout 70 millions de ses investissements et autres contrats publicitaires. Soit 111 millions, un nouveau record.

RANG JOUEUR TOTAL SALAIRE AUTRES 1. LeBron James $111.2M $41.2M $70M 2. Stephen Curry $92.8M $45.8M $47M 3. Kevin Durant $87.9M $40.9M $47M 4. Giannis Antetokounmpo $80.3M $39.3M $41M 5. Russell Westbrook $74.2M $44.2M $30M 6. James Harden $62.3M $44.3M $18M 7. Damian Lillard $56.3M $39.3M $17M 8. Klay Thompson $54M $38M $16M 9. Paul George $47.8M $39.3M $8.5M 10. Jimmy Butler $47M $36M $11M