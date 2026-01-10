LeBron James n’est pas cramé, la preuve

LeBron James a visiblement passé un deal avec les dieux du basket en ce début d’année. Après avoir donné l’impression de ne pas forcément pouvoir trouver de second souffle dans les dernières semaines de décembre, à l’approche de son 41e anniversaire, le King a entamé 2026 de manière tout simplement impressionnante. Comme souvent dans sa carrière, il a répondu aux doutes par des performances qui défient la logique et le temps.

Sur les quatre matches qu’il a disputés jusqu’ici, LeBron James affiche des moyennes de 28,3 points, 8,3 passes et 8,5 rebonds, le tout à 56% d’adresse globale. Même si l’échantillon reste réduit, ces chiffres prennent une dimension presque surnaturelle au regard de son âge et des kilomètres accumulés depuis plus de deux décennies au plus haut niveau. Sa capacité à dicter le tempo, à finir près du cercle ou à créer pour les autres reste intacte.

Cette forme étincelante n’a pas toujours suffi collectivement, comme l’a montré la défaite des Lakers face aux Bucks la nuit dernière. Mais difficile de pointer LeBron du doigt dans les limites actuelles de Los Angeles. Le “Chosen One” peut néanmoins nourrir quelques regrets : sa nouvelle belle copie contre Milwaukee (26 points, 10 passes, 9 rebonds) a été partiellement éclipsée par une fin de match cruelle, marquée par une tentative contrée et un ballon perdu face à Giannis Antetokounmpo dans la dernière minute.

CQFR : Giannis contrarie LeBron, OKC se fait encore peur