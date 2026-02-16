LeBron James a expliqué qu’il préfère le format Est-Ouest du All-Star Game et s’interroge sur la logique du USA vs World.

Présent une nouvelle fois au All-Star Game, LeBron James n’a pas caché ses réserves sur le nouveau format USA vs World adopté cette année. Avant les rencontres, la star des Los Angeles Lakers a expliqué préférer la formule traditionnelle Est-Ouest.

Interrogé en marge du week-end, James a reconnu qu’il ne s’attendait pas à voir ce format émerger.

« Est-Ouest, c’est clairement une tradition. Ça a toujours été très bien. J’aime le format Est-Ouest, mais ils essaient quelque chose, donc on verra ce que ça donne », a-t-il déclaré face aux journalistes.

Le quadruple MVP a également pointé un déséquilibre potentiel dans la logique du concept.

« C’est États-Unis contre le reste du monde. Le monde est immense comparé aux États-Unis, donc j’essaie de comprendre comment ça a du sens. Mais je ne veux pas trop entrer dans le débat. Est-Ouest, c’est très bien. On verra ce que ça donne avec ça », a-t-il ajouté.

Au fil de ses 21 sélections au All-Star Game, un record en NBA, LeBron a connu plusieurs formats. Il a longtemps évolué dans la configuration Est-Ouest avant de devenir capitaine lors de la période du “Captain’s Draft”. En 2024, la ligue était revenue à la formule traditionnelle, qui a à nouveau essuyé des critiques sur le manque d’intensité des joueurs.

Avec ce nouveau modèle USA vs World, la NBA cherchait encore une fois à redynamiser son événement phare de mi-saison. Maintenant que ce All-Star Game 2026 a été joué, et qu’il a été plutôt agréable, LeBron James a-t-il changé d’avis ?

