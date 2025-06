LeBron James, un (petit) effort pour aider les Lakers ?

Sauf immense surprise, LeBron James va poursuivre son aventure sous les couleurs des Los Angeles Lakers. Mais avec quel contrat ? Pour rappel, l'ailier de 40 ans dispose d'une "player option" à 52,6 millions de dollars pour la saison 2025-2026.

Depuis plusieurs semaines, il s'agit d'ailleurs de la tendance sur ce dossier : le King devrait "se contenter" de cette option. Mais d'après l'insider Anthony Irwin, une autre possibilité existe : un nouveau deal d'un an, avec une année supplémentaire en option, pour LBJ.

Et dans cette hypothèse, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers pourrait effectuer un "effort" financier afin d'aider les Lakers. Attention, le natif d'Akron ne serait pas prêt à diminuer drastiquement son salaire.

Non, on parle d'un "sacrifice" de quelques millions de dollars pour donner une flexibilité plus importante aux Angelenos. L'été dernier, LeBron James avait déjà envisagé cette idée pour favoriser la signature d'un agent libre de qualité (Klay Thompson, James Harden ou Jonas Valanciunas à l'époque).

Et finalement, face à l'incapacité des Lakers à attirer les profils ciblés, il avait pris un gros chèque. En tout cas, il s'agirait tout de même d'une bonne nouvelle pour Los Angeles à l'approche d'une intersaison très importante.

