LeBron James pourrait jouer bien plus longtemps qu’attendu

Selon Rich Paul, l'arrivée de LeBron James aux Philadelphia 76ers pourrait lui donner envie de poursuivre sa carrière plusieurs saisons supplémentaires.

Alors que beaucoup imaginaient LeBron James disputer ses deux dernières saisons, voire sa dernière, en NBA avec les Philadelphia Sixers, Rich Paul a ouvert la porte à un scénario bien différent. L'agent de la superstar estime que ce nouveau défi pourrait donner un second souffle à son client et repousser encore la fin de sa carrière.

À 41 ans, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA pourrait donc être loin d'avoir disputé son dernier match.

Rich Paul voit LeBron aller plus loin

Interrogé par Dave McMenamin d'ESPN, Rich Paul s'est montré particulièrement optimiste sur la suite de la carrière de LeBron James.

« Je pense que Philadelphie va lui redonner de l'énergie. Peut-être qu'on en aura pour deux saisons. Peut-être quatre. »

LeBron vient de signer un contrat de deux ans avec les Sixers, assorti d'une player option pour la saison 2027-2028. Il conservera donc plusieurs possibilités : poursuivre l'aventure à Philadelphie, rejoindre une autre franchise ou mettre un terme à sa carrière.

LeBron veut profiter jusqu'au bout

Ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des propos récemment tenus par LeBron James lors du Fanatics Fest.

« Nous donnons tout à ce sport et nous continuons aussi à générer des revenus. Alors pourquoi arrêter si on aime toujours jouer ? J'essaie simplement d'en tirer le maximum tant que je le peux. »

Une philosophie qui laisse entendre que la retraite n'est pas une priorité immédiate pour la légende des Sixers.

Philadelphie pourrait tout changer

LeBron James a choisi Philadelphie après une intersaison marquée par l'arrivée de Jaylen Brown, venu rejoindre Joel Embiid, Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe.

Cette équipe figure parmi les principales candidates au titre NBA, un contexte qui pourrait renforcer l'envie de LeBron de prolonger son aventure.

À 41 ans, il s'apprête déjà à disputer sa 24e saison en NBA, un nouveau record historique. Mais si l'expérience à Philadelphie répond à ses attentes, rien n'exclut désormais de le voir évoluer jusqu'au milieu de la quarantaine.