LeBron James prend un break des réseaux sociaux et se plaint de la négativité des médias

Lena Situations fait des émules outre-Atlantique. Bon, probablement pas, mais en tout cas LeBron James a lui aussi décidé de faire un break avec les réseaux sociaux pendant un temps.

La star des Los Angeles Lakers a d’abord cité un post de Rich Kleiman évoquant comment les médias sportifs ont selon lui changé. L’agent de Kevin Durant y explique que les médias nationaux consacrés au sport couvre celui-ci uniquement via des prises de position négatives. Il regrette que le sport, dernier bastion de la société qui rapproche les gens, reçoive un traitement putaclic qui ne permette plus aux gens d’échapper à la négativité de la vraie vie.

Kleiman note également que le podcast de LeBron James et JJ Reick incarnait « le futur de ce que ça (le traitement du sport par les médias nationaux spécialisés) peut et pourrait être ».

Sur Instagram, il a fait la même chose, en ajoutant un « Damn c’est honteux là où ça en arrive. »

Dans la foulée, LeBron James a annoncé qu’il n’irait plus sur les réseaux sociaux pendant un temps. Parce que c’est le dernier endroit où des superstars de son calibre peuvent être confrontés à la négativité et aux critiques du public, bien évidemment impulsées (??) par celles des médias ?

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024