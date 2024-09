LeBron James raconte ses premiers entraînements avec Bronny

LeBron James et Bronny James entreront dans l’histoire de la NBA cette saison en devenant le premier duo père-fils à jouer dans la même équipe. Pour l’instant, les deux joueurs des Lakers s’habituent déjà à l’étrange sensation de s’entraîner ensemble pour la première fois. Invité dans le « GoJo & Golic Show » de DraftKings, le « King » raconte cette expérience inédite.

« C’est vraiment différent maintenant que Bronny fait partie de l’équipe. Je pense que c’est l’une des meilleures choses au monde de pouvoir travailler avec son enfant. Cette semaine, nous avons repris l’entraînement. C’était la première fois que Bronny et moi nous retrouvions sur le parquet en tant que professionnels pour nous entraîner, nous affronter et nous préparer pour la saison », a témoigné LeBron James.

Ce nouveau tandem père-fils — déjà l’une des principales intrigues de l’intersaison — attirera une attention médiatique encore plus importante que d’ordinaire à Los Angeles. Les débuts de Bronny James en NBA et sa dynamique avec LeBron seront sous les projecteurs. Pour les principaux intéressés, cependant, l’essentiel est de savourer cette expérience unique.

« Je pense que cela va me permettre de savourer un peu plus l’instant présent. Quand on est si absorbé par l’entraînement, la préparation et tout le processus, on peut parfois négliger certains moments de la saison qu’on devrait célébrer ou apprécier plus pleinement », a précisé LeBron James.

« Je crois qu’avec la présence de Bronny, je pourrai m’accorder un instant ou deux pour m’asseoir et savourer le moment. Parce que ça ne dure pas éternellement. J’en suis à plus de vingt ans de carrière, et il n’y a aucune chance que je joue encore vingt ans de plus. Je dois donc en profiter de chaque instant. Le fait d’avoir Bronny à mes côtés va certainement m’aider à le faire. »