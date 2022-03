LeBron James en a vraiment rien à secouer de ses 56 points

Les Los Angeles Lakers ont enfin gagné ! Après 4 défaites consécutives, les Californiens ont dominé les Golden State Warriors (124-116). Une victoire acquise grâce à la performance monstrueuse de LeBron James, auteur de 56 points.

A 37 ans, le King continue d'affoler les compteurs et fait de son mieux pour porter les Angelenos. Il est ainsi devenu le plus vieux joueur de l'histoire en NBA à compiler plus de 55 points et 10 rebonds dans le même match.

Mais de son côté, James n'avait aucun intérêt pour sa copie personnelle.

"Nos gars me suivaient à la sortie du parquet et en allant au vestiaire, ils m'ont demandé : 'ça fait quoi de marquer 56 points ?' J'ai répondu : 'Pour l'instant, je me fiche des 56 points. Je suis juste heureux que nous ayons gagné'. C'est littéralement la première chose qui m'est venue à l'esprit. Pour nous, obtenir une victoire comme celle-ci devant nos supporters à domicile, ils le méritent. Nous n'avons pas bien joué ces derniers temps, alors c'était bien de gagner devant eux", a insisté LeBron James.

Ce succès peut-il incarner un déclic pour les Lakers ? En tout cas, LeBron James n'a pas rendu les armes. Reste à savoir s'il peut entraîner dans son sillage ses partenaires...

LeBron James, l’exploit magique d’un scoreur d’exception