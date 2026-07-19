Les Spurs se sont-ils renseignés pour LeBron James ?

Rich Paul a été aperçu à San Antonio et il n’en fallait pas plus pour relancer les spéculations autour d’une éventuelle signature de LeBron James avec les Spurs. Alors, en réalité, l’agent qui dirige Klutch Sports aurait très bien pu être là pour gérer une autre affaire. De’Aaron Fox reste l’un des ses clients par exemple. Et c’est par cette connexion que Brian Windhorst pense que les éperons ont tout de même pu sonder le King sur son avenir. En compagnie d’autres journalistes ESPN, ils ont discuté des différents points de chute potentiels du natif d’Akron.

- Brian Windhorst : Je pense que Boston est vraiment la dernière équipe dans sa liste. Il déteste Boston.

- Tim MacMahon : Je me demande si OKC s’est renseigné. Je me demande si les Spurs se sont renseignés.

- Dave McMenamim : De ce que je comprends, il y a eu une forme de dialogue avec les Spurs. Je ne sais pas si c’était vraiment un pitch mais au moins un dialogue.

- Windhorst : N’importe quelle équipe avec un client premium de Klutch Sport a discuté avec Paul. C’est le cas des Spurs avec Fox.

Néanmoins, une arrivée de LeBron James à San Antonio est aujourd’hui très peu probable, même si personne ne sait réellement ce que va faire le joueur à ce stade. Sa décision porterait plutôt sur trois équipes de l’Est : le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers et les Philadelphia Sixers.

LeBron James agacé par les débats sur sa retraite