LeBron James toujours absent et un retour incertain

Après l’entraînement de mercredi dernier, le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick avait expliqué à la presse que LeBron James était absent pour raisons personnelles.

« LeBron n’est pas avec l’équipe pour le moment. Il n’est pas là pour raisons personnelles, c’est une absence excusée », avait-il déclaré, d’après Dave McMenamin.

Et visiblement, pour le moment personne ne sait quand la star reviendra. Sur X, Khobi Price, le beat writer du Southern California News Group a relayé les propos du coach californien hier soir. Enfin, « les propos », c’est vite dit. Il s’agit en fait d’une réponse on ne peut plus courte offerte par JJ Redick aux médias qui lui demandaient s’il savait quand LeBron James rejoindrait l’équipe.

JJ Redick responded "no" when asked whether he knows when LeBron James will rejoin the team.

— Khobi Price (@khobi_price) December 13, 2024