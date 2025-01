LeBron James s’empare d’un record de Michael Jordan !

Grâce à une longévité toujours aussi incroyable, LeBron James continue d'affoler les compteurs en NBA. Et petit à petit, l'ailier des Los Angeles Lakers accumule les records. Lors de la victoire contre les Atlanta Hawks (119-102), le King a ainsi inscrit 30 points.

A cette occasion, l'ancien des Cleveland Cavaliers est devenu le joueur avec le plus de matches à au moins 30 points dans l'histoire de la Ligue (563). Il devance désormais un certain Michael Jordan dans cette catégorie !

"C'est une grande leçon d'humilité. Chaque fois que l'on parle de moi avec les plus grands, et sans doute avec le plus grand joueur de tous les temps, c'est super cool. C'est quelqu'un que j'ai idolâtré dans mon enfance et je porte le numéro 23 à cause de lui.

Alors savoir que je peux m'asseoir ici et être dans la conversation, ou quoi que ce soit d'autre, quand vous mentionnez MJ, c'est juste super génial pour moi, notamment par rapport à l'enfant que j'étais", a commenté LeBron James face aux médias.

Il convient tout de même de réaliser une précision : LeBron James a réalisé ce record en 1523 matches sur 22 saisons. De son côté, Michael Jordan (562) avait eu besoin de 1072 rencontres en 15 exercices.

Mais encore une fois, LBJ profite simplement de sa capacité incroyable à se maintenir à un très haut niveau malgré le poids des années.

Où situez vous LeBron James dans la hiérarchie actuelle ?