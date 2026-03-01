LeBron James, une IA ? C’est trop réducteur

« LeBron James, c’est le ChatGPT de la NBA ». Pourquoi pas. Invité du podcast de Shannon Sharpe, Iman Shumpert a livré une formule choc pour décrire les connaissances basket et l’intelligence de jeu de son ancien équipier. Si elle est révélatrice des qualités hors-norme de la star des Lakers, elle est aussi très réductrice.

Après plusieurs années à suivre, interviewer ou côtoyer des sportifs de haut niveau, on a pu constater chez BS et REVERSE que pas mal d’entre eux connaissent vraiment bien leur discipline - et que le contraire existe souvent également. Mais ceux qui connaissent leur sport et son histoire sur le bout des doigts sont rares. Il y a près de 20 ans, Nicolas Batum, fraîchement drafté, avait un blog écrit (autre époque…) sur BasketSession. A chaque fois qu’on discutait avec lui, on hallucinait devant l’étendue des connaissances basketballistiques de celui qui n’était alors qu’un tout jeune talent.

LeBron, c’est le même calibre, avec peut-être même une connaissance encore plus poussée, pas tant sur la partie historique que sur celles du jeu, des systèmes, des acteurs, etc. « Vous pouvez lui demander n’importe quoi. Il connaît les coaches, les assistants, le développement des joueurs. Il parlait des vidéos, des systèmes. Il est vraiment programmé pour ça », détaille Shumpert. En cela, il y a chez lui quelque chose qui relève de l’IA. C’est une base de données vivantes. Il connaît sur le bout des doigts les joueurs, leurs qualités et faiblesses, les systèmes adverses comme les principes et les tendances des coaches. Toute cette information, cette data, qu’il a accumulée, il est capable de l’interpréter et de générer des solutions en temps réel aux problèmes posés sur le terrain. Tout cela dans un basket qui s’est complexifié entre le moment où LeBron a pris d’assaut la NBA et maintenant : plus d’analytics, plus de datas, plus de spacing et donc des stratégies forcément plus poussées.

Certains ont pu lui reprocher un côté robotique, car ce n’est pas le joueur le plus fluide ni esthétique et sa domination, physique comme technique et tactiques, était implacable. Pourtant, c’est dans sa capacité à traiter l’information et générer des réponses à ce que lui proposent le jeu, le contexte et les adversaires qu’il ressemble le plus à un robot du futur. Evidemment les autres joueurs en sont capables, mais dans ce domaine il est au sommet du jeu.

Et il fonctionne un peu comme les IA qui, avec toutes les données auxquelles elles ont accès, peuvent offrir une solution au problème qu’on leur soumet, aux questions qu’on leur pose. Et si c’est vertigineux, c’est aussi une aide bienvenue dans un monde, qui comme le basket, est devenu bien plus complexe, riche, avec des données toujours plus nombreuses à prendre en compte.

Alors oui, LeBron a quelque chose de ChatGPTesque. Oui, mais non en fait. La comparaison est réductrice et trouve vite ses limites. Et pas uniquement parce qu’une IA, elle, quand elle doit lire un bouquin, ne s’arrête pas à la page 2… Le sport collectif et certains individuels ne sont pas programmables. Bien évidemment, aucun sport ou sportif ne l’est totalement, « programmable », il y a toujours des aléas et un peu d’humain. Mais contrairement aux sports où l’on joue, les sports que l’on fait sont très largement dépendants d’une dimension scientifique que l’on ne peut quasiment pas dépasser : qui a le plus de watts, de fibres rapides ou lentes, quel programme on met en place, quel régime instaure-t-on ? Les réponses à ces questions permettent de programmer une perle rare en athlétisme ou au cyclisme pour en faire l’un des plus grands. Pour un LeBron James, un Messi ou un Federer, d’autres dimensions entrent en jeu. Des spécimen physiques plus impressionnants (que ce soit vitesse, puissance, motricité/coordination, … ou un mix de tout ça) qu’eux, il y en a probablement eu - pourtant ce sont eux les plus grands.

Dans le cyclisme ou l’athlé, il va s’agir d’optimiser des données biomécaniques. De faire. Comme pour l’IA qui prétend proposer la meilleure solution en utilisant toute l’info à disposition, il y a un certain nombre de données, et on applique le programme prévu, celui qui a le plus de probabilités de fonctionner. Il faut juste dérouler. Le basketteur (comme le footballeur ou le tennisman) joue. Et fait des choix, qui parfois défient les probabilités. Dans le jeu, il y a l’imprévisibilité (bien moins grande dans les autres sports), l’interaction (avec les adversaires, comme avec les coéquipiers), l’intuition, la possibilité de sortir du plan pour surprendre l’adversaire. Et c’est justement là - sujet bien trop long pour être résumé en quelques mots - que le sport peut toucher à l’art. Que certains sportifs sont des artistes et des créateurs. Tout cela, dans un cadre collectif qui rajoute des contraintes et des éléments à prendre compte. Or l’alchimie collective, qui est l’un des buts du leader d’une équipe (ou l’un des moyens pour atteindre l’objectif final), ne peut être une science exacte. ChatGPT ou Noah Lyles n’ont pas à gérer l’ego ou l’orgueil, la confiance, la psychologie de personnes embarquées avec eux dans l’aventure. LeBron, comme les autres grands de la balle orange, ne fonctionne pas seul. Il module son intelligence en fonction des autres, dirige son orchestre en en tenant compte.

En cela, il est plus intelligent que ChatGPT. Il est un artiste et un chef d’orchestre, ce que ne saurait faire parfaitement une intelligence artificielle. C’est une question d’âme. ChatGPT et même la science apprennent et analysent à partir de données existantes. Elles n’ont pas d’expériences incarnées. L’être humain lui, et le sportif de haut niveau aussi, se construit non seulement en absorbant ce qui l’entoure mais aussi et surtout en découvrant ce qu’il y a en lui (que ce soit les autres, ses expériences ou l’introspection qui lui servent de révélateur). Il se construit à partir de choix, là où l’IA, le sprinteur ou le skieur déroulent le plan. A ce titre, la comparaison ne tient plus.

Bref, évidemment que Shumpert ne voulait pas être réducteur et qu’il s’agissait juste d’une formule pour mettre en avant la connaissance et l’intelligence de LeBron James. Mais c’était aussi pour nous l’occasion de rappeler que le basket est un sport bien trop riche pour le limiter à une compilation de données. Et qu’on espère que les datas et l’IA l’aideront à progresser mais que les règles en préserveront les dimensions humaine et créative/créatrice voire artistique qui en font un sport magnifique. Des dimensions qui font également de LeBron, que vous le considériez comme le GOAT ou non, l’un des plus grands basketteurs et sportifs de l’histoire.