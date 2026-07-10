Si les fans ont hâte de savoir, LeBron James n'a toujours fixé aucun calendrier pour annoncer sa prochaine équipe.

Ceux qui espéraient connaître rapidement la prochaine destination de LeBron James vont sans doute devoir patienter. D'après plusieurs insiders, le quadruple MVP ne ressent aucune urgence à trancher concernant son avenir.

Dave McMenamin d'ESPN et Marc Stein s'accordent sur un point : la décision ne devrait pas intervenir dans l'immédiat.

« Aucun calendrier »

Dans un article publié par ESPN, Dave McMenamin explique que LeBron James poursuit tranquillement sa réflexion.

Selon ses informations, la star de 41 ans continue d'étudier les différentes options qui s'offrent à elle et n'a fixé aucune échéance.

« Des sources ont indiqué à ESPN que James continue d'étudier les informations transmises par les différentes équipes, l'une d'elles précisant qu'il n'y avait "aucun calendrier" concernant sa décision. »

Toujours selon McMenamin, LeBron profite actuellement de ses vacances, entouré de ses proches et enchaînant notamment les parties de golf, sans se presser pour choisir sa prochaine franchise.

Une annonce pas attendue avant plusieurs jours

Marc Stein va dans le même sens.

Dans le podcast A Must Win Game, l'insider affirme que la plupart de ses interlocuteurs ne s'attendent pas à une résolution rapide.

« La plupart des personnes avec qui je parle ne s'attendent pas à une décision cette semaine. Le sentiment est que cela va se prolonger pendant la Summer League et durer au moins jusqu'à la semaine prochaine. »

Depuis son départ annoncé des Los Angeles Lakers, plusieurs équipes continuent de se positionner, notamment les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat, les Golden State Warriors et les Philadelphia Sixers.

LeBron James a par ailleurs choisi de ne rencontrer aucune franchise en personne. Comme cela a déjà été révélé ces derniers jours, c'est son agent Rich Paul qui centralise les échanges avec les équipes intéressées avant de lui transmettre toutes les informations nécessaires.

Le feuilleton de l'été est donc encore loin d'être terminé.

Pour recruter LeBron James, les équipes doivent lui envoyer… des vocaux