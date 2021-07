LeBron veut impressionner des gamins mais envoie des briques…

Volontairement ou non, LeBron James arrive toujours à faire parler de lui lors des matches de ses fils. L'autre jour, on l'avait vu confronter le speaker de la salle parce qu'il avait manqué de respect à Bronny et à lui-même. Cette fois, c'est simplement en squattant quelques instants le terrain où son fils Bryce disputait une rencontre avec son équipe que le "King" a rapidement fait parler de lui sur les réseaux sociaux.

Si sa présence est devenue habituelle aux matches de sa progéniture, il n'est pas si fréquent qu'il aille prendre des shoots en marge des rencontres. LeBron James a voulu montrer que même en mode intersaison, il était capable de marquer de loin.

LeBron James est l'athlète le plus insulté au monde sur Twitter

Pas échauffé et peut-être pas assez focus, le chef d'orchestre des Los Angeles Lakers a manqué trois tirs de suite, mais surtout avec une bonne grosse brique sur la deuxième tentative, prise pratiquement depuis le milieu de terrain sur un jump shot.

Skip Bayless about to have a field day!

"Why LeBron's legacy is forever tainted with him missing practice shots....Next on Undisputed." pic.twitter.com/yQenDAooZ8

— BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) July 11, 2021