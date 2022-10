« Si LeBron James avait le même âge, il serait drafté derrière Victor Wembanyama »

Il a fallu une énorme patate de Draymond Green sur Jordan Poole pour que les médias US arrêtent brièvement de parler de Victor Wembanyama. Le jeune Français a marqué les esprits cette semaine en claquant 37 et 36 points lors des deux matches d’exhibition contre le G-League Ignite à Las Vegas. Deux démonstrations qui ont plus que jamais renforcé son statut de meilleur prospect au monde et de favori pour être drafté en premier en juin prochain.

La hype est énorme autour du joueur de Boulogne. Sans doute sans précédent. Sans précédent parce que les réseaux sociaux occupent de toute façon une place de plus en plus prépondérante dans notre monde. Ils dominent même notre monde et notre mode de fonctionnement. Ce n’est pas que « Wemby » (pas sûr qu’on valide le surnom) est le meilleur jeune joueur de l’Histoire. Par contre, c’est certainement le plus exposé. Encore plus que Zion Williamson et évidemment encore plus que LeBron James quand il est arrivé en NBA en… 2003.

Et d’ailleurs, si le King se présentait à la draft demain, lequel serait le plus coté ? Pour Richard Jefferson, « s’il avait le même âge que Victor Wembanyama, il serait quand même drafté derrière lui. »

C’est une question et un débat très intéressant auquel nous n’avons pas la réponse, comme la plupart des débats autour du sport. C’est vrai que les GM fantasment au final très souvent sur la taille. Et un pivot de 2,24 mètres qui fait ce que Victor Wembanyama est capable de faire sur un terrain, c’est du jamais vu. Juste cette donnée aurait sans doute convaincu certains dirigeants de le prendre devant LeBron. Mais il ne faut pas oublier que James dominait de la tête et des épaules au lycée. Il était déjà présenté comme le futur meilleur joueur de tous les temps à une époque où les informations ne se diffusaient pas aussi facilement et aussi rapidement.

