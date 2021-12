LeBron, KD, CP3 : les stars réagissent au record de Stephen Curry

Certains jouaient en même temps, d'autres étaient dans l'avion ou en mode popcorn devant leur télévision. Tout le monde en NBA a en tout cas pris connaissance de la page d'histoire écrite par Stephen Curry mardi.

Peu après avoir battu le record à 3 points de Ray Allen, le meneur des Golden State Warriors a pu voir que l'événement avait enthousiasmé la plupart de ses congénères en NBA, qu'ils soient des amis ou des rivaux.

Stephen Curry, le trois-points historique qui fait tomber le record de Ray Allen

LeBron James

"Je viens d'atterrir à Dallas pour voir Stephen Curry battre le record. Pour que ce soit encore plus cool, il l'a fait au Garden ! Wow ! Félicitations mon frère ! C'est incroyable !".

Just landed in Dallas to see @StephenCurry30 broke the record and to make it even doper he did it in the GARDEN!! WOW CONGRATS BROTHER!! INCREDIBLE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) December 15, 2021

Kevin Durant

"2974... Et encore d'autres à venir. Félicitations au Dieu Stephen Curry."

2974…more on the way. Congrats to the God @StephenCurry30 — Kevin Durant (@KDTrey5) December 15, 2021

Chris Paul

"Je veux féliciter Steph. Tu as écrit l'histoire, mec. Félicitations".

"Congrats to Steph...that's history, man." After dropping 24 points and 14 assists in the Suns win, Chris Paul shows respect to his fellow #NBA75 Anniversary Team member's historic achievement earlier in the night! pic.twitter.com/PejOwldhCM — NBA (@NBA) December 15, 2021

Dwyane Wade

"J'ai assisté à ça ! Félicitations à Stephen Curry, le nouveau recordman à 3 points".

Iam a Witnessed!!! Congrts @StephenCurry30 on becoming the all leader in 3s made💫 — DWade (@DwyaneWade) December 15, 2021

Draymond Green

"C'est beau de voir un joueur toujours dans le prime de sa carrière faire ça. Je trouve qu'il continue de s'améliorer et c'est effrayant. Avoir réussi ça est une reconnaissance de ce que l'on dit tous depuis longtemps : c'est le meilleur shooteur de tous les temps. Je pense que personne n'en doute. C'est quelqu'un de spécial et c'est un honneur d'être son coéquipier".

"It's beautiful to see."@Money23Green on @StephenCurry30, now the all-time 3-point record holder, continuing to push the limits of the game and of himself in Year 13. pic.twitter.com/2zn9Z1QKRa — NBA (@NBA) December 15, 2021

CQFR : Stephen Curry dans la légende, KD est un extraterrestre